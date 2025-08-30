Reasi Cloudburst: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...

Cloudburst in Reasi : आसमान से बरसी मौत ऐसी थी कि एक घर पल भर में मलबे में तब्दील हो गया. रात के सन्नाटे में जब परिवार गहरी नींद में था, तभी अचानक पहाड़ियों से आया मलबा पूरे घर पर टूट पड़ा. अचानक आई इस आपदा से घर में मौजूद कोई शख्स संभल नहीं सका.
Trending Photos
Jammu Kashmir Natural Disaster: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में शुक्रवार (29 अगस्त) की रात कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया, जिसने एक ही परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए उजाड़ दिया. माहौर इलाके में देर रात बादल फटने की घटना ने तबाही मचा दी. आसमान से बरसी मौत ऐसी थी कि एक घर पल भर में मलबे में तब्दील हो गया. रात के सन्नाटे में जब परिवार गहरी नींद में था, तभी अचानक पहाड़ियों से आया मलबा पूरे घर पर टूट पड़ा. अचानक आई इस आपदा से घर में मौजूद कोई शख्स संभल नहीं सका. इस हादसे में घर में मौजूद सातों लोग मलबे में दब गए. हादसे के तुरंत बाद गांव में चीख-पुकार मच गई.
स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए रेस्क्यू अभियान शुरू किया. कई घंटों की मशक्कत के बाद मलबा हटाकर सभी शवों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इस हादसे के बाद से पूरा गांव मातम में डूब गया है. प्रशासन की ओर से मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है. अधिकारियों ने क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है और अन्य संभावित जोखिम वाले इलाकों से लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह हादसा एक बार फिर दर्शाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं कैसे क्षणभर में जिंदगी को माटी में मिला सकती हैं.
पति-पत्नी समेत 5 बच्चे घर में सो रहे थे
स्थानीय विधायक माहौर मोहम्मद खुर्शीद ने पत्रकारों से बात करते हुए हादसे पर दुख जताया. उन्होंने कहा, "यह बहुत दुख की बात है. इतनी तेज बरसात और तूफान मैंने आज तक नहीं देखा है. मेरे क्षेत्र का एक मकान शुक्रवार रात को बादल फटने की चपेट में आ गया है. इसमें नजीर अहमद (करीब 37 वर्ष) और उनकी पत्नी वजीरा बेगम (करीब 35 वर्ष) के साथ-साथ दंपति के पांच बच्चे अपने मकान में सो रहे थे."
यह भी पढ़ेंः कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
इस रात की सुबह नहीं...
स्थानीय विधायक ने बताया, "इस दौरान रात में भीषण बारिश हुई और बादल फट गया. बादल फटने के बाद जितना भी मलबा था, पूरा का पूरा उनके मकान पर जा गिरा. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ. सातों शव मलबे से निकाल लिए गए हैं." खुर्शीद ने आगे बताया, "इस हादसे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. इस हादसे पर जितना अफसोस किया जाए, उतना कम है. हादसे में जान गंवाने वाले लोग बहुत गरीब थे और रात में सोते हुए ही उनकी मौत हो गई. परिवार के किसी भी शख्स ने यह सोचा भी न था कि इस रात के बाद उनमें से किसी की सुबह नहीं होने वाली है.
भारी बारिश के बावजूद राहत-बचाव तेजी से जारी
विधायक खुर्शीद ने आगे कहा, 'मैं घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भारी बारिश की वजह से सारे रास्ते बंद हैं. भदौरा ब्रिज बह चुका है, सारी रोड बंद पड़ी हुई हैं. हम सरकार से उनको मदद दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और राहत बचाव कार्य तेज करेंगे. उनके परिवार में कोई बचा नहीं, लेकिन जो भी भाई-बहन होंगे, उनसे संपर्क करेंगे.'
यह भी पढ़ेंः Jammu & Kashmir के रामबन में कुदरत का कहर, फटा बादल; सामने आया तबाही का मंजर, देखें
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.