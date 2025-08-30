Reasi Cloudburst: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Advertisement
trendingNow12902271
Hindi Newsदेश

Reasi Cloudburst: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...

Cloudburst in Reasi : आसमान से बरसी मौत ऐसी थी कि एक घर पल भर में मलबे में तब्दील हो गया. रात के सन्नाटे में जब परिवार गहरी नींद में था, तभी अचानक पहाड़ियों से आया मलबा पूरे घर पर टूट पड़ा. अचानक आई इस आपदा से घर में मौजूद कोई शख्स संभल नहीं सका.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Reasi Cloudburst: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...

Jammu Kashmir Natural Disaster: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में शुक्रवार (29 अगस्त) की रात कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया, जिसने एक ही परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए उजाड़ दिया. माहौर इलाके में देर रात बादल फटने की घटना ने तबाही मचा दी. आसमान से बरसी मौत ऐसी थी कि एक घर पल भर में मलबे में तब्दील हो गया. रात के सन्नाटे में जब परिवार गहरी नींद में था, तभी अचानक पहाड़ियों से आया मलबा पूरे घर पर टूट पड़ा. अचानक आई इस आपदा से घर में मौजूद कोई शख्स संभल नहीं सका. इस हादसे में घर में मौजूद सातों लोग मलबे में दब गए. हादसे के तुरंत बाद गांव में चीख-पुकार मच गई.

स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए रेस्क्यू अभियान शुरू किया. कई घंटों की मशक्कत के बाद मलबा हटाकर सभी शवों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इस हादसे के बाद से पूरा गांव मातम में डूब गया है. प्रशासन की ओर से मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है. अधिकारियों ने क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है और अन्य संभावित जोखिम वाले इलाकों से लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह हादसा एक बार फिर दर्शाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं कैसे क्षणभर में जिंदगी को माटी में मिला सकती हैं.

पति-पत्नी समेत 5 बच्चे घर में सो रहे थे
स्थानीय विधायक माहौर मोहम्मद खुर्शीद ने पत्रकारों से बात करते हुए हादसे पर दुख जताया. उन्होंने कहा, "यह बहुत दुख की बात है. इतनी तेज बरसात और तूफान मैंने आज तक नहीं देखा है. मेरे क्षेत्र का एक मकान शुक्रवार रात को बादल फटने की चपेट में आ गया है. इसमें नजीर अहमद (करीब 37 वर्ष) और उनकी पत्नी वजीरा बेगम (करीब 35 वर्ष) के साथ-साथ दंपति के पांच बच्चे अपने मकान में सो रहे थे."

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत

इस रात की सुबह नहीं...
स्थानीय विधायक ने बताया, "इस दौरान रात में भीषण बारिश हुई और बादल फट गया. बादल फटने के बाद जितना भी मलबा था, पूरा का पूरा उनके मकान पर जा गिरा. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ. सातों शव मलबे से निकाल लिए गए हैं." खुर्शीद ने आगे बताया, "इस हादसे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. इस हादसे पर जितना अफसोस किया जाए, उतना कम है. हादसे में जान गंवाने वाले लोग बहुत गरीब थे और रात में सोते हुए ही उनकी मौत हो गई. परिवार के किसी भी शख्स ने यह सोचा भी न था कि इस रात के बाद उनमें से किसी की सुबह नहीं होने वाली है.

भारी बारिश के बावजूद राहत-बचाव तेजी से जारी
विधायक खुर्शीद ने आगे कहा, 'मैं घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भारी बारिश की वजह से सारे रास्ते बंद हैं. भदौरा ब्रिज बह चुका है, सारी रोड बंद पड़ी हुई हैं. हम सरकार से उनको मदद दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और राहत बचाव कार्य तेज करेंगे. उनके परिवार में कोई बचा नहीं, लेकिन जो भी भाई-बहन होंगे, उनसे संपर्क करेंगे.'

यह भी पढ़ेंः Jammu & Kashmir के रामबन में कुदरत का कहर, फटा बादल; सामने आया तबाही का मंजर, देखें

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Jammu and Kashmir

Trending news

Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
undefined
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
;