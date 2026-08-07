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VIDEO: 'लग जा गले' गाकर छाए फारूक अब्दुल्ला, वायरल हुआ जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM का वीडियो; आवाज पर फिदा हुए लोग

Farooq Abdullah Singing Video: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आवाज ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है. हाल ही में उन्होंने एक इवेंट में लग जा गले गाना गाया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 07, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:12 PM IST
VIDEO: 'लग जा गले' गाकर छाए फारूक अब्दुल्ला, वायरल हुआ जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM का वीडियो; आवाज पर फिदा हुए लोग

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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