VIDEO: 'लग जा गले' गाकर छाए फारूक अब्दुल्ला, वायरल हुआ जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM का वीडियो; आवाज पर फिदा हुए लोग

Farooq Abdullah Singing: जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ( NC) के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर अपनी गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है. वह श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में हुए जम्मू-कश्मीर ओपन 2026 के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे.
फारूक अब्दुल्ला ने इस इवेंट में माइक पकड़ते ही सीधा 'लग जा गले' गीत गाना शुरू कर दिया. उनकी भावपूर्ण आवाज ने पूरे समारोह का माहौल बदल दिया. लोगों ने उनके गाने की जमकर प्रशंसा की.
बता दें कि फारूक अब्दुल्ला को सिंगिंग का बेहद शौक है. वे केवल एक नेता ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन गायक और अच्छे डांसर भी हैं. यही खासियतें उन्हें कश्मीर में लोगों का पसंदीदा नेता बनाती हैं. चाहे कोई भी कार्यक्रम हो वह अपनी उपस्थिति से उसमें जान डाल देते है.
Farooq Abdullah sings "Lag Jaa Gale... Ki phir ye hasin raat ho na ho" pic.twitter.com/nyCcYMDxqw
— News Algebra (@NewsAlgebraIND) August 7, 2026
इस उम्र में भी उनकी आवाज पहले जैसी ही असरदार और दिल को छू लेने वाली है. सोशल मीडिया पर फारूक अब्दुल्ला का गाना गाते हुए वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उनकी आवाज को काफी पसंद कर रहे हैं.
बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के प्रमुख नेता और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के मौजूदा अध्यक्ष हैं. वे 3 अलग-अलग कार्यकालों में वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. बीते दिनों उन्होंने घाटी में आर्टिकल 370 को हटाना असंवैधानिक मामला बताया था. उनका कहना है कि NC इसके खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगा. यहां तक की उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीरे के लिए ब्लैक डे माना था. यही वह दिन है, जब घाटी से आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया.
फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में PoK में हो रहे प्रदर्शन पर भी चिंता जताई थी. उन्होंने इसके लिए भारत सरकार से भी अपील की थी. फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत सरकार PoK को अपना अभिन्न हिस्सा बताती है, लेकिन मैंने कभी सरकार से वहां के लोगों की परेशानियों की खुलकर बात करते हुए नहीं सुना है. उन्होंने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से इस मुद्दे को उठाने की अपील की थी. फारूक अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) से भी PoK पर जाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि UNHRC को वहां जाकर लोगों की स्थिति देखनी चाहिए.