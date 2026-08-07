VIDEO: 'लग जा गले' गाकर छाए फारूक अब्दुल्ला, वायरल हुआ जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM का वीडियो; आवाज पर फिदा हुए लोग

फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में PoK में हो रहे प्रदर्शन पर भी चिंता जताई थी. उन्होंने इसके लिए भारत सरकार से भी अपील की थी. फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत सरकार PoK को अपना अभिन्न हिस्सा बताती है, लेकिन मैंने कभी सरकार से वहां के लोगों की परेशानियों की खुलकर बात करते हुए नहीं सुना है. उन्होंने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से इस मुद्दे को उठाने की अपील की थी. फारूक अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) से भी PoK पर जाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि UNHRC को वहां जाकर लोगों की स्थिति देखनी चाहिए.