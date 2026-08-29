/इस्तीफा तो देंगे, लेकिन पहले जवाबदेही तय हो... NC में बढ़ती दरार के बीच श्रीनगर के सांसद का फारूक अब्दुल्ला को पत्र, इन चीजों पर उठाया सवाल

Jammu-Kashmir News: श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने NC में बढ़ती दरार के बीच पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को पत्र लिखा है. फारूक के इस्तीफे की सार्वजनिक मांग के जवाब में लिखे गए रुहुल्लाह के पत्र में उनके सैद्धांतिक रुख को दोहराया गया है, पार्टी के बदलते रुख पर तीखे सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि इस्तीफा जवाबदेही तय होने के बाद ही दिया जाएगा.
आगा रुहुल्लाह मेहदी ने फारूक अब्दुल्ला को लिखे पत्र में कहा,' 25 अगस्त 2026 को आपका प्रेस बयान सुनकर अच्छा लगा, जिसमें आपने कहा था की आप कब तक गुलाम बने रहेंगे? आपको कभी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा. आप कब खड़े होंगे? मैं मानता हूं कि उन शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में हममें से कई लोगों की निराशा को बयां किया कि अपनी जायज चीजें मांगते हुए भी, हमसे यह उम्मीद की जाती है कि हम BJP के सामने गिड़गिड़ाने वाला रवैया अपनाएं. तो क्या मैं पूरी विनम्रता के साथ यह पूछ सकता हूं कि जब मैं वही सवाल पूछता हूं तो आपको आपत्ति क्यों होती है? मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि आपका बयान केवल जनता को दिखाने के लिए दिया गया खोखला दिखावा है, जबकि आपकी राजनीति कुछ और ही दर्शाती है. अगर ऐसा होता, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी व्यक्तिगत निराशा की बात होती.
पत्र में आगे लिखा,' उसी प्रेस बयान में आपने कहा कि आप 370 चाहते हैं, लेकिन दिल्ली से भीख मांगते हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि हम अनुच्छेद 370 के लिए भीख भी नहीं मांग रहे हैं. हम राज्य का दर्जा पाने के लिए भीख मांग रहे हैं. एक ऐसा अधिकार जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद मान्यता दी है और BJP ने अपने 2024 के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में जिसका वादा किया था. दूसरे शब्दों में, JKNC का रुख अब BJP के रुख से अलग नहीं है.' इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के दर्जे को अपनी राजनीतिक सीमा मानने से हम अगस्त 2019 के संवैधानिक हमले को जायज और सामान्य ठहरा रहे हैं, साथ ही यह संकेत भी दे रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर के लिए BJP का राजनीतिक समाधान हमें स्वीकार्य है. ऐसा करने से हम उन संवैधानिक सुरक्षा उपायों को भी खोने का जोखिम उठाते हैं जो हमारे लोगों के लिए अपरिहार्य हैं, खासकर हमारी अनूठी भू-राजनीतिक वास्तविकता, संस्कृति, परंपराओं और नाज़ुक पर्यावरण को देखते हुए. राज्य का दर्जा घटाने का यह कदम उन बड़े वादों के बिल्कुल उलट है, जिनके दम पर हम सत्ता में आए थे यानी आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करना. आज हम आसानी से यह तर्क देते हैं कि जिस सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया, वह इसे कभी बहाल नहीं करेगी. यह तर्क सही हो सकता था, लेकिन जब हमने अपना 2024 का घोषणापत्र तैयार किया, तब भी बीजेपी ही सत्ता में थी.'
हमने अपने घोषणापत्र में आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात क्यों शामिल की? क्या हम ऐसे वादे कर रहे थे जिन्हें हम जानते थे कि पूरा नहीं कर सकते, या शायद जिन्हें पूरा करने का हमारा कभी कोई इरादा ही नहीं था? क्या हमने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के लोगों को दिए गए जख्म का जिक्र सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए किया था, ताकि सरकार बनने के बाद अपने वादों को आसानी से भुला सकें? अगर ऐसा है, तो यह सिर्फ़ राजनीतिक फ़ैसले की गलती नहीं है। यह एक पाप है, एक शर्मनाक नैतिक विफलता है—जानबूझकर पूरी आबादी को गुमराह करना, जिसने पहले ही दशकों तक दुख झेला है और उम्मीद, भरोसे और इस उम्मीद के साथ हमें वोट दिया था कि हम अपनी बात का मान रखेंगे. व्यक्तिगत रूप से, मैं इस झूठ का हिस्सा नहीं बनना चाहता और शायद इसीलिए मैं आलोचना के एक सुनियोजित अभियान का निशाना बन गया हूं. पार्टी अध्यक्ष से लेकर, जो कि आप स्वयं हैं, पार्टी की समझदारी के हर स्वयंभू रक्षक तक. मुझे बार-बार मेरे राजनीतिक रुख की अव्यावहारिकता के बारे में उपदेश दिया जाता है. लेकिन आर्टिकल 370 क्या है, अगर यह हमारे लोगों की गरिमा, सम्मान, संवैधानिक गारंटी और आजादी को बहाल करने के संघर्ष का प्रतीक नहीं है?
पत्र में आगे लिखा गया,' जम्मू-कश्मीर की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवा है, और उनका भविष्य तेजी से अनिश्चित होता जा रहा है; उनके पास न तो नौकरियां हैं और न ही अवसर. हमारी जमीन हड़पी जा रही है. हमारे संसाधनों का फायदा हमें छोड़कर बाकी सभी को मिल रहा है. हमारे धार्मिक अधिकारों, परंपराओं और भाषा पर लगातार दबाव है. पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई, खनन और निर्माण से हमारे पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है. चुने हुए प्रतिनिधियों के तौर पर हमारा काम इस लगातार हो रही गिरावट और अमानवीयकरण के खिलाफ लड़ना है न कि अपनी आकांक्षाओं को बीजेपी की मर्जी के हिसाब से ढालना. हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि अगस्त 2019 की असाधारण और बेहद अहम घटनाएं नई राजनीतिक सामान्य स्थिति न बन जाएं और यह समझना है कि राज्य का दर्जा बहाल करना उस चीज का पर्याप्त विकल्प नहीं हो सकता जो हमसे छीन ली गई थी. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मांगों का दायरा बढ़ाएं उन संवैधानिक गारंटियों के लिए लड़ना जो हमारे लोगों, हमारी समृद्ध और विविध परंपराओं, हमारे संसाधनों और उस ज़मीन की रक्षा करती हैं जो हमें सबसे प्यारी है. खासकर इस संदर्भ में, मेरा रुख जम्मू-कश्मीर के किसी भी व्यक्ति को, और JKNC के किसी सदस्य को तो बिल्कुल भी, आपत्तिजनक कैसे लग सकता है?'
आगा रुहुल्लाह मेहदी ने आगे लिखा,' मैं ये सवाल किसी अनादर की भावना से नहीं पूछ रहा हूं. मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे याद है कि आप उसी विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री थे जिसने स्वायत्तता प्रस्ताव पारित किया था. इसके लिए भी हिम्मत की जरूरत रही होग तो फिर, जम्मू-कश्मीर के लिए संवैधानिक गारंटी का जिक्र करना ही इतना बुरा क्यों लगने लगा कि आपको सार्वजनिक रूप से मेरे इस्तीफे की मांग करनी पड़ी? क्या बदला है - हमारे लोगों की आकांक्षाएं, या उनके लिए खड़े होने की JKNC की इच्छाशक्ति और भी कई सवाल हैं, लेकिन अभी के लिए, मैं इन पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा और जम्मू-कश्मीर की जनता भी, जिसे यह जानने का अधिकार है कि JKNC असल में किसके लिए खड़ी है. निश्चिंत रहिए, इस्तीफा जरूर आएगा. यह आपके कहे बिना भी आ जाता, लेकिन उससे पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए.'
मेहदी ने आगे लिखा,' आखिर में, मैं उस अपमानजनक हमले का जिक्र करना चाहता हूं, जो आपने मेरे इस्तीफ़े की मांग करते हुए किया था. आपने पूछा था कि JKNC से पहले मैं कौन था. विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि मैं शहादत की एक लंबी परंपरा का वारिस हूं. मैं एक शहीद का गर्वित बेटा भी हूं. शायद इसीलिए मुझे कभी JKNC का हिस्सा बनने के लिए कहना नहीं पड़ा. आपने व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. बहुत कम लोग यह जानते हैं, डॉक्टर साहब, लेकिन आप जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे बैकग्राउंड पर कोई और सार्वजनिक हमला करने से पहले, आप यह बात याद रखेंगे.'
25 अगस्त 2026 को, नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से मांग की कि श्रीनगर लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी संसद से इस्तीफा दें और जनता से नया जनादेश लें. मीडिया से बात करते हुए, फारूक ने रुहुल्लाह के उस दावे पर सवाल उठाया कि उनकी 2024 की जीत मुख्य रूप से उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता के कारण थी, न कि पार्टी की संगठनात्मक ताकत के कारण. फारूक ने कहा,' क्या रुहुल्लाह साहब कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना जीत सकते थे? मैं उनसे कहता हूं, संसद से इस्तीफा दें और जनता के बीच वापस जाएं. हम देखेंगे कि उन्हें कौन वोट देता है.'
इससे पहले फारूक ने यह भी कहा था,' आप कब तक गुलाम बने रहेंगे? आपको कभी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा. आप कब खड़े होंगे और आप 370 चाहते हैं, लेकिन दिल्ली से भीख मांगते हैं.' फारूक ने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 को बहाल करने की कोशिश में रूहुल्लाह गलत रास्ते पर हैं, साथ ही यह भी कहा कि संसद में यह मुद्दा उठाने के लिए स्वतंत्र हैं. इस मांग ने मामले को काफी आगे बढ़ा दिया. फारूक, जिन्होंने रूहुल्लाह के पिता की हत्या के बाद 2000 के आसपास उन्हें राजनीति में शामिल किया था, एक साल से अधिक समय तक काफी हद तक चुप रहे, जबकि सांसद और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच मतभेद सार्वजनिक रूप से बढ़ते गए.
अक्टूबर 2024 में जम्मू-कश्मीर में NC (नेशनल कॉन्फ्रेंस) की सरकार बनने के बाद से आगा रूहुल्लाह मेहदी और उमर अब्दुल्ला के बीच दरार लगातार बढ़ी है. रूहुल्लाह, जिन्हें पहले के चुनावों में पार्टी के लिए स्टार प्रचारक और पोस्टर बॉय के रूप में जाना जाता था, ने बार-बार सरकार की आलोचना की है. उन्होंने सरकार पर 2024 के घोषणापत्र के मुख्य वादों - विशेष रूप से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली - को कमजोर करने और राजनीतिक मांगों की अंतिम सीमा के रूप में केवल राज्य का दर्जा (statehood) पाने तक सीमित रहने का आरोप लगाया है. उन्होंने नेतृत्व पर अगस्त 2019 के बाद हुए संवैधानिक बदलावों को सामान्य मानने और क्षेत्र के विशेष दर्जे, भूमि अधिकारों, युवाओं के लिए नौकरियों और सांस्कृतिक- पर्यावरणीय हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत वैचारिक लड़ाई के बजाय केंद्र के साथ व्यावहारिक संबंध को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है.
इससे पहले, रूहुल्लाह ने आरक्षण को तर्कसंगत बनाने की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया था और उमर के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था. वे हमेशा पार्टी की वैचारिक निरंतरता पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाते रहे हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में संवैधानिक गारंटी की मांग करते देखे गए हैं. उमर और NC के अन्य नेताओं ने रूहुल्लाह के तौर-तरीकों पर सवाल उठाते हुए और पार्टी के अन्य सांसदों की तुलना में उन्हें कमतर दिखाते हुए अनुशासन बनाए रखने की अपील की है. ये मतभेद रूहुल्लाह और जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व कर रहे अब्दुल्ला के बीच गहरी खाई को दर्शाते हैं. हालात को लेकर रूहुल्लाह का नजरिया राजनीतिक दायरे को राज्य के दर्जे से आगे ले जा रहा है, जबकि नेतृत्व का ध्यान शासन-प्रशासन और सबसे पहले राज्य का दर्जा हासिल करने पर है.