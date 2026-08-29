/इस्तीफा तो देंगे, लेकिन पहले जवाबदेही तय हो... NC में बढ़ती दरार के बीच श्रीनगर के सांसद का फारूक अब्दुल्ला को पत्र, इन चीजों पर उठाया सवाल

पत्र में आगे लिखा,' उसी प्रेस बयान में आपने कहा कि आप 370 चाहते हैं, लेकिन दिल्ली से भीख मांगते हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि हम अनुच्छेद 370 के लिए भीख भी नहीं मांग रहे हैं. हम राज्य का दर्जा पाने के लिए भीख मांग रहे हैं. एक ऐसा अधिकार जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद मान्यता दी है और BJP ने अपने 2024 के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में जिसका वादा किया था. दूसरे शब्दों में, JKNC का रुख अब BJP के रुख से अलग नहीं है.' इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के दर्जे को अपनी राजनीतिक सीमा मानने से हम अगस्त 2019 के संवैधानिक हमले को जायज और सामान्य ठहरा रहे हैं, साथ ही यह संकेत भी दे रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर के लिए BJP का राजनीतिक समाधान हमें स्वीकार्य है. ऐसा करने से हम उन संवैधानिक सुरक्षा उपायों को भी खोने का जोखिम उठाते हैं जो हमारे लोगों के लिए अपरिहार्य हैं, खासकर हमारी अनूठी भू-राजनीतिक वास्तविकता, संस्कृति, परंपराओं और नाज़ुक पर्यावरण को देखते हुए. राज्य का दर्जा घटाने का यह कदम उन बड़े वादों के बिल्कुल उलट है, जिनके दम पर हम सत्ता में आए थे यानी आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करना. आज हम आसानी से यह तर्क देते हैं कि जिस सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया, वह इसे कभी बहाल नहीं करेगी. यह तर्क सही हो सकता था, लेकिन जब हमने अपना 2024 का घोषणापत्र तैयार किया, तब भी बीजेपी ही सत्ता में थी.'