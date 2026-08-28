'कश्मीर पुलिस हमेशा आपके साथ...', नए IGP सुजीत कुमार सिंह ने जनता को दिलाया भरोसा, किसे बताया पहली प्राथमिकता?

Jammu-Kashmir News: कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) के तौर पर अपने पहले पूरे दिन, सीनियर IPS अधिकारी सुजीत कुमार सिंह ने घाटी के लोगों से सीधे बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि कश्मीर पुलिस हर स्थिति में चाहे अच्छी हो या बुरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन और टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.
श्रीनगर का उनका पहला जमीनी दौरा हजरतबल में ईद-मिलाद के जश्न के बाद पड़ने वाले शुभ शुक्रवार के दिन हुआ. नए IGP ने दरगाह पर मत्था टेका और इस बात पर जोर दिया कि फोर्स पूरे कश्मीर में सामूहिक प्रार्थनाओं, तीर्थयात्राओं और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक सुचारू और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने पर पूरी तरह से केंद्रित है.
लोगों को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा,' मैं इस शुभ दिन पर सभी को बधाई देता हूं. मैं जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर पुलिस हमेशा आपके साथ है.' उन्होंने शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में जनता के पूरे सहयोग की अपील की, साथ ही खुलकर माना कि सुरक्षा इंतजामों से कभी-कभी आने-जाने वालों को असुविधा हो सकती है. हाल ही में आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन तेज होने पर नए IGP का रुख साफ था. उन्होंने कहा,' हमारे आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन पहले भी हमारी पहली प्राथमिकता थे और आज भी हमारी पहली प्राथमिकता रहेंगे.' जिससे फोर्स के मुख्य काम को जारी रखने का संकेत मिला. 2007-बैच के AGMUT कैडर के IPS अधिकारी सुजीत कुमार ने गुरुवार शाम को V.K. बिरदी की जगह कश्मीर के IGP का पद औपचारिक रूप से संभाला. इससे पहले वह J&K में IGP सिक्योरिटी के तौर पर काम कर रहे थे.
बिहार के पटना के रहने वाले और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पढ़े कुमार के पास कश्मीर घाटी, उग्रवाद-विरोधी अभियानों, सुरक्षा प्रबंधन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का व्यापक अनुभव है. उन्हें जो बात अलग बनाती है, वह है लोगों के अनुकूल और फील्ड में काम करने वाले अधिकारी के तौर पर उनकी लगातार बनी हुई छवि, जो ऑपरेशनल सख्ती और समुदाय के साथ जुड़ाव का बेहतरीन मेल है. उन्होंने सशस्त्र सीमा बल (SSB) के साथ काम करते हुए संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों और नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में भी अपनी काबिलियत साबित की है. DIG नॉर्थ कश्मीर, DIG सेंट्रल कश्मीर (साउथ कश्मीर के अतिरिक्त प्रभार के साथ) और DIG CID कश्मीर के तौर पर अपनी पिछली पोस्टिंग के दौरान, वे जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, बारीकी से जांच करने और आम नागरिकों की जिंदगी में कम से कम रुकावट डालते हुए हाइब्रिड टेरर नेटवर्क को खत्म करने की कोशिशों के लिए जाने जाते थे. उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें ईमानदारी, कड़ी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म वाले अधिकारी के तौर पर याद करते हैं, जिन्होंने स्थानीय समुदायों के साथ भरोसा कायम करने पर जोर दिया.
पिछले तीन सालों में सिक्योरिटी विंग के प्रमुख के तौर पर अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजामों की उनकी लीडरशिप में बेहतर तालमेल देखने को मिला और आम नागरिकों को कम से कम परेशानी हुई. कुमार को 'प्रेसिडेंट्स पुलिस गैलेंट्री मेडल' और 'पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस' से सम्मानित किया गया है. कुमार ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के साथ सेंट्रल डेप्युटेशन पर भी काम किया है और उन्हें लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में काम करने का अनुभव है. कुमार ने एक बहुत ही संवेदनशील समय पर यह ज़िम्मेदारी संभाली है. इंटेलिजेंस से मिली जानकारी बताती है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर कश्मीर में बने शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश में हैं. पिछले महीने टारगेटेड किलिंग की घटनाएं हुईं, जिनमें 31 जुलाई को साउथ कश्मीर के कुलगाम में एक ईंट भट्ठे पर दो प्रवासी मजदूरों की हत्या भी शामिल है.
हाल के हफ्तों में, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठनों के नाम से धमकी भरे पत्र सामने आए हैं, जिनमें कश्मीरी पंडित कर्मचारियों (पीएम के रोजगार पैकेज के तहत काम करने वालों सहित) का जिक्र है और उन्हें घाटी में लौटने या काम करने पर धमकी दी गई है. साथ ही, राजनीतिक हलकों में कुछ लोगों ने इन हत्याओं और धमकियों की सच्चाई और मकसद पर सवाल उठाए हैं, जिससे लोगों का भरोसा बनाए रखने का काम और भी मुश्किल हो गया है. इसलिए नए IGP के सामने चुनौती जटिल है. शांति बनाए रखना, आतंकी मॉड्यूल और उनके हैंडलर को खत्म करना, कमजोर समुदायों की सुरक्षा करना और सुरक्षा की जरूरतों व इलाके की राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच सावधानी से संतुलन बनाना.