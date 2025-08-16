गरीबी और खामोशी में कटे 8 साल, अब जर्रे-जर्रे में गूंजी अक्षय की आवाज, सेना के डॉक्टर ने कैसे किया चमत्कार?

Jammu Kashmir News: कहते हैं कि कब किसके जीवन में ऊजाला आ जाए इसका आकलन कोई नहीं कर सकता है. ये ऊजाला किसी भी तरीके से आ सकता है. जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक गरीब- असहाय परिवार के लिए सेना का जवान ऊजाला बनकर आया. यहां पर कटे होंठ और तालु के साथ पैदा हुए अक्षय शर्मा की तीन साल की उम्र में सर्जरी हुई थी. इसके बावजूजद भी वो बोल पाने में असमर्थ था. उनके माता -पिता को लगता था कि उनका बच्चा अब कभी नहीं बोल पाएगा, ऐसे में उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन जवान ने कुछ ऐसा किया कि अब उस लड़के को अपनी आवाज मिल गई. जानिए ये आश्चर्य कैसे हुआ?

परिजनों ने छोड़ दी थी उम्मीद

एक बार कठुआ में अपनी सेवा दे रहे सेना के डॉक्टर की अक्षय से मुलाकात हुई, इसके बाद उन्होंने शुरुआती जांच की और पाया कि अगर अक्षय का सही से इलाज कराया जाए तो वह बोल सकता है. गांव में ऐसी सुविधा नहीं थी कि उसकी आवाज वापस लाई जा सके तो ऐसे में डॉक्टर ने खुद स्पीच थेरेपी तकनीकों का अध्ययन किया और अपने खाली समय में अक्षय के साथ काम करना शुरू कर दिया. उन्होंने उसे शब्द सिखाने शुरू किए और सरल वाक्यों का अध्ययन कराया.

कोशिशों ने वापस आई आवाज

लगातार कोशिशों के बाद अक्षय ने बढ़ते आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू कर दिया. जैसे ही उसने अपने माता-पिता को बुलाया तो उनकी आंखों में खुशी का आंसू आ गए. उनके लिए यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि यह एक चमत्कार था. कभी उनके घर में अक्षय चुपचाप रहता था लेकिन अब घर का कोना-कोना अक्षय की आवाज से गूंजने लगा. सेना के डॉक्टर के इस कार्य की वजह से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है. सेना के डॉक्टर ने घाटी में एक अमिट छाप छोड़ी है. (आईएएनएस)