/दुर्गम पहाड़ों में सेना की नई ताकत: हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन बना गेम चेंजर; कैसे बदल रहे हालात?

Drone Technology: आधुनिक युद्ध में ड्रोन तकनीक ने सैन्य अभियानों की तस्वीर बदल दी है. निगरानी से लेकर हमला और सुरक्षा तक, ड्रोन अब युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं. इसी कड़ी में भारतीय सेना लगातार अपने बेड़े में अत्याधुनिक ड्रोन शामिल कर रही है. इनमें सर्विलांस ड्रोन, ऑफेंसिव ड्रोन और डिफेंसिव ड्रोन के साथ-साथ लॉजिस्टिक ड्रोन भी शामिल हैं, जो दुर्गम इलाकों में सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
भारतीय सेना ने हाल ही में अपने बेड़े में हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन को शामिल किया है. यह ड्रोन किसी भी तरह के कठिन भूभाग और प्रतिकूल मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने में सक्षम है. ये एक हैक्सा कॉप्टर ड्रोन हैं, इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 20 किलोग्राम पेलोड क्षमता है. यह एक बार में हथियार, गोला-बारूद, खाद्य सामग्री, दवाइयां और अन्य जरूरी सैन्य सामान अग्रिम मोर्चों तक पहुंचा सकता है. खास तौर पर जम्मू-कश्मीर के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और घने जंगलों में तैनात जवानों के लिए यह ड्रोन बेहद उपयोगी साबित हो रहा है.
हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन का फ्लाइट टाइम 30 मिनट है, यानी यह एक बार पूर्ण रूप से चार्ज होने के बाद आधे घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है. इसके अलावा यह एक मिशन में करीब 5 किलोमीटर तक की दूरी तय कर आवश्यक सामग्री की आपूर्ति कर सकता है. सिर्फ सैन्य अभियानों में ही नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में भी इस ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है. बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने में यह तकनीक बेहद कारगर साबित हो रही है.
हाल के वर्षों में जम्मू-कश्मीर में बादल फटने और भूकंप जैसी घटनाओं ने ऐसे लॉजिस्टिक ड्रोन की आवश्यकता को और अधिक बढ़ा दिया है. ऐसे में हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन भारतीय सेना की परिचालन क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ आपदा राहत कार्यों में भी नई संभावनाएं खोल रहा है.