सर्दियों के सीजन में बार-बार रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे भालू, वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी

Srinagar News: जम्मू-कश्मीर के कुछ जिलों में खासकर श्रीनगर और आस-पास के आसपास भालू की दहशत से लोग परेशान हैं. ऐसे में जीव विज्ञानी और मौसम वैज्ञानिक दोनों भालू समेत अन्य जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्यन कर रहे हैं. इसमें धरती के पर्यावरण और इको सिस्टम को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. वेदर एनालिस्ट और जूलॉजिस्ट की जुगलबंदी में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, आइए आपको बताते हैं.

जम्मू-कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश, भालू सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यह अब एक मिथक बनता जा रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सर्दियों का मौसम गर्म हो रहा है. पतझड़ देर से आ रहा है और वसंत जल्दी आ रहा है, जिससे जंगलों में भोजन की कमी हो रही है और वन्यजीवों का जैविक चक्र भी बिगड़ रहा है.

जलवायु परिवर्तन सिर्फ़ इंसानों को ही बुरी तरह प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि इसने वन्यजीवों, खासकर भालुओं के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव किया है. कश्मीर में नवंबर से अब तक शहरों और कस्बों से लगभग 50 भालुओं को पकड़ा गया है, क्योंकि देर से बर्फबारी के कारण हिमालयी भालू जागे हुए हैं. हर दिन कश्मीर भर में वन्यजीव विभाग को जंगली जानवरों और पक्षियों के इंसानी बस्तियों में घुसने के 20-25 कॉल आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2023-24 और 2024-25 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दो सालों में इंसान-जानवर संघर्ष में 32 मौतें और 269 लोग घायल हुए हैं. ये मुठभेड़ें ज़्यादातर पतझड़ के आखिर में या सर्दियों में भालुओं और तेंदुओं के साथ हुईं, वो भी दिन के उजाले में.

वन्यजीव संरक्षण विभाग के रेंज अधिकारी फिदा हुसैन ने कहा, 'सबसे बड़ी समस्या मौसम की है, समय पर बर्फबारी हुई होती तो काला भालू हाइबरनेशन में चला जाता. दूसरी बात कचरा है जिसे लोग सड़कों पर फेंकते हैं, क्योंकि हाइबरनेशन नहीं हुआ है. उसमें देरी के चलते भालू को भोजन और आश्रय की ज़रूरत है, भोजन उसे (भालू को) कूड़ेदान से मिलता है जो उसे शहरों की ओर आकर्षित करता है और संघर्ष होता है. आपने श्रीनगर में काले भालू को देखा होगा, उसकी वजह ये थी कि उसे भोजन और आश्रय मिल रहा था. कंट्रोल रूम बनाए हैं, रोजाना भालू दिखने की करीब 20 से 30 कॉल आती हैं. इसी दौरान भालू और अन्य जानवरों के बीच झगड़ा होता है, खासकर सबसे ज़्यादा संघर्ष भालू और तेंदुओं के बीच होता है.'

हाल ही में हुए एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक, भालू अपने हाइबरनेशन के रूटीन को बदल रहे हैं, वे या तो बिल्कुल भी हाइबरनेशन में नहीं जा रहे हैं या पूरी सर्दी जागते रहते हैं या अपनी गहरी नींद से बहुत जल्दी जाग रहे हैं, क्योंकि सर्दियां गर्म हो रही हैं. देखा गया है कि हर सर्दी में न्यूनतम तापमान में लगभग एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है. उच्च तापमान भी जंगली भोजन की कमी का एक कारण है, जिसकी जरूरत भालू को हाइबरनेशन में जाने से पहले होती है.

शोधकर्ताओं ने महसूस किया कि बर्फीले मौसम से धरती को भरपूर नमी मिलती थी जिससे पाइन नट्स वाइल्ड नट्स और अन्य जंगली फलों की बंपर फसल होती थी जो पूरे साल चलती थी. लेकिन अब बर्फ नहीं है या कम बर्फ है जिससे जंगल खाली रहते हैं, जंगली जानवरों के लिए जंगली फसल ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सर्दियों में खुद को ज़िंदा रखने के लिए फैट जमा करने के लिए एक भालू को रोज़ 20,000 कैलोरी की जरूरत होती है, जो की वो हाइबरनेशन के दौरान वह रोज़ 4,000 कैलोरी तक जलाता है और ज़्यादातर भालू सितंबर से अप्रैल तक हाइबरनेट करते हैं. लेकिन जंगलों में पर्याप्त खाना न होने के कारण भालू सर्दियों के महीनों में भूखे, जागे हुए और आक्रामक रहते हैं, जलवायु परिवर्तन ने इस चक्र को पूरी तरह से बदल दिया है.

प्रोफेसर सज्जाद गंगू (बायोडायवर्सिटी और वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट) का कहना है कि भालू सर्दियों में हाइबरनेशन में जाता है क्योंकि बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन हाइबरनेशन से पहले उसे बहुत ज़्यादा भोजन की जरूरत होती है ताकि वह सर्दियों में जिंदा रह सके, अगर उसे खाना नहीं मिलता तो वह खाना ढूंढता रहता है, पहले हमारे जंगल में बहुत खाना होता था वह उसे खा लेता था लेकिन अब उसे जंगलों में बहुत कम मिलता है इसलिए वह आबादी वाले इलाकों में आ जाता है. जलवायु परिवर्तन एक कारण है क्योंकि बर्फबारी नहीं हुई है और वह बर्फ में ही हाइबरनेशन में जाता है. उसे जंगल में खाना नहीं मिलता क्योंकि जंगल सिकुड़ रहे हैं, हमारे पास जंगल में जंगली अखरोट के पेड़ थे वह उन्हें खाता था लेकिन वे भी बेचे जा रहे हैं और इसके अलावा कई ऐसे खाने की चीज़ें थीं जो खत्म हो गई हैं. इस साल लोगों ने नहरों में सड़े हुए सेब भी डाले हैं, और वह उनकी गंध सूंघकर खाने के लिए नीचे आ जाता है.

पर्याप्त, उच्च-गुणवत्ता वाले भोजन भंडार के बिना ठंडी परिस्थितियों में सक्रिय रहने से भालुओं के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है, जिससे भुखमरी, कुपोषण, या बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है. यह उनके प्रजनन चक्र को भी प्रभावित कर सकता है.

वन्यजीव विभाग ने पूरे कश्मीर में जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि लोगों को खुले में कचरा न फेंकने के बारे में जागरूक किया जा सके, जो जंगली भालुओं को इंसानी बस्तियों में आने के लिए आकर्षित करता है.

वन्यजीव विशेषज्ञ इसे एक गंभीर चेतावनी मानते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन जानवरों के व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र को बदल रहा है, जिसके लिए संघर्ष को कम करने और प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल संरक्षण रणनीतियों और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता है. उनका कहना है कि अगर तुरंत सही कदम नहीं उठाए गए, तो फिर कश्मीर को अब जंगली जानवरों के साथ रहना सीखना होगा.