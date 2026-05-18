जम्मू की वादियों ने बदले आतंकी के इरादे, कहानियों से बिल्कुल अलग थी घाटी की हकीकत; NIA के पूछताछ में हुए बड़े खुलासे

Jammu Kashmir News: कभी-कभी हम अफवाहें सुनकर उसपर भरोसा कर लेते हैं लेकिन जब सच्चाई का पता चलता है तो फिर हमारा मन बदल जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के उस आतंकवादी के साथ, उसने कश्मीर के बारे में जो कुछ भी सुना था वह हकीकत से परे था. जब वो कश्मीर पहुंचा तो उसने अपनी योजनाएं बदल दी. लाहौर का रहने वाला मोहम्मद उस्मान जट्ट, उर्फ चाइनीज, स्लीपर सेल बनाने और आतंकवादी हमले करने के सीधे मकसद से कश्मीर में घुस आया था.

लाहौर का रहने वाला मोहम्मद उस्मान जट्ट, उर्फ चाइनीज, स्लीपर सेल बनाने और आतंकवादी हमले करने के सीधे मकसद से कश्मीर में घुस आया था. जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और उसके बाद NIA द्वारा की गई पूछताछ के दौरान, जट्ट ने खुलासा किया कि घाटी में रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत देखने के बाद उसके मकसद पूरी तरह बदल गए थे, उसने बताया कि यह हकीकत उन कहानियों से बिल्कुल उलट थी जो उसे पाकिस्तान में अपनी ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई थीं.

जट्ट को श्रीनगर पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर 6 अप्रैल 2026 को पंजाब के मलेरकोटला गांव से गिरफ्तार किया था. उसके साथ अब्दुल्ला (उर्फ अबू हुरैरा) को भी गिरफ्तार किया गया था, जो इस इलाके में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला LeT का गुर्गा था. इस मामले की जांच फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही है.

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जांचकर्ताओं का दावा है कि पूछताछ के दौरान जट्ट ने यह कबूल किया कि वह जम्मू-कश्मीर के अंदर और बाहर आतंकवादी स्लीपर बेस बनाने के सख्त निर्देशों के साथ सीमा पार करके आया था, हालांकि, मनोवैज्ञानिक कारणों और जमीनी हकीकत से रूबरू होने के बाद उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं. जट्ट ने NIA अधिकारियों को बताया कि वह कई सालों से बालों के झड़ने की गंभीर समस्या से जूझ रहा था. गंजेपन की वजह से उसके आत्म-सम्मान को गहरी ठेस पहुंची थी, जिसके चलते बालों को फिर से उगाने का सपना उसका एक निजी सपना बन गया था.

श्रीनगर की ऊपरी पहाड़ियों में छिपे रहने के दौरान, जट्ट का संपर्क 'ओवर ग्राउंड वर्कर' (OGW) नेटवर्क से हो गया, इसी संपर्क के दौरान उसकी मुलाकात जरगम नाम के एक और आतंकवादी से हुई, जो जट्ट को एक भरोसेमंद मेडिकल क्लिनिक में ले गया. जट्ट को गुपचुप तरीके से कश्मीर में कहीं स्थित एक मेडिकल क्लिनिक में ले जाया गया, जहां उसने कई दिनों तक चलने वाली बालों को फिर से उगाने की प्रक्रिया (हेयर ट्रांसप्लांट) करवाई.

इस दौरान वह कभी-कभी रात में क्लिनिक में ही रुक जाता था. अपनी मेडिकल प्रक्रिया के बाद, जट्ट अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सक्रिय रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमता रहा ताकि कोई उसे पकड़ न सके. वह एक यात्री वाहन से जम्मू गया और फिर एक कमर्शियल स्लीपर बस से मलेरकोटला, पंजाब पहुंचा, पंजाब में रहने के दौरान, उसने अपना समय अंग्रेजी सीखने और तुर्की के टीवी शो देखने में बिताया.

जट्ट का इरादा एक जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक असली भारतीय पासपोर्ट बनवाने का था. उसका लक्ष्य इंडोनेशिया के रास्ते किसी खाड़ी देश में जाकर भारत से हमेशा के लिए भाग जाना था. वह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक अन्य पाकिस्तानी ऑपरेटिव, उमर (उर्फ "खरगोश") के भागने के तरीके को दोहराने की कोशिश कर रहा था, जो 2024 में जयपुर से बनवाए गए जाली कागजों का इस्तेमाल करके भारत से सफलतापूर्वक भाग निकला था.

जट्ट से पूछताछ में मिली विस्तृत जानकारियों की मदद से जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां ​​कश्मीर में घुसपैठियों की मदद करने वाले स्थानीय OGW (ओवर ग्राउंड वर्कर) नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई कर पाई हैं.