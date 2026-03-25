अंद्राबी को उम्रकैद नहीं मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता?

Asiya Andrabi: जम्मू में आतंक को जड़ से मिटाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है. आतंकी गतिविधियों पर सेना के जवान बारीकी से नजर रख रहे हैं. इतना ही नहीं आतंक के पनाहगारों को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है. इसी बीच घाटी में हिंसा भड़काने के लिए एक स्पेशल कोर्ट द्वारा आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिसके बाद भाजपा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.

BJP प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हड़ताल, पत्थरबाजी, परेशान करने और स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक के छात्रों को कट्टरपंथी बनाने में अंद्राबी के शामिल होने से गंभीर नुकसान हुआ और सजा और भी कड़ी होनी चाहिए थी. एक कश्मीरी अलगाववादी, आसिया अंद्राबी को आतंकवाद में उसकी भूमिका और घाटी में हिंसा भड़काने के लिए एक स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. हम सजा का स्वागत करते हैं, हालांकि यह और भी सख्त होनी चाहिए थी, जिसमें मौत की सजा की मांग की गई थी.

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा दर्ज एक आतंकवाद मामले में कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को उम्रकैद और उसकी दो साथियों, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30 साल जेल की सजा सुनाई है. अंद्राबी महिला अलगाववादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की कथित चीफ हैं.

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एडिशनल सेशंस जज (ASJ) चंदर जीत सिंह ने तीन दोषियों को उनके खिलाफ साबित हुए अलग-अलग अपराधों के लिए सजा सुनाई. आसिया अंद्राबी को सेक्शन 18 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत टेरर कॉन्सपिरेसी और सेक्शन 120B IPC के तहत क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. उन्हें सेक्शन 121A IPC के तहत भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की कॉन्सपिरेसी के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. उन्हें सेक्शन 38 के तहत टेरर ऑर्गनाइजेशन का मेंबर होने या उससे जुड़े होने के लिए और सेक्शन 39 UAPA के तहत टेरर ऑर्गनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए भी 10 साल की सजा सुनाई गई है. (ANI)