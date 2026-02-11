माफी मांगें उमर अब्दुल्ला...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, भाजपा विधायकों ने किया वॉकआउट

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज एक बार फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इसी बीच आज बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने असंसदीय सरकार के नारे लगाए, साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला से जूता मारने वाले बयान पर माफी मांगने की मांग की.
Trending Photos
Omar Abdullah: जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सत्र चल रहा है. इस सत्र में पक्ष-विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिल रही है. इसी बीच असेंबली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के MLA ने बुधवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हाउस में आने के बाद असंसदीय सरकार के नारे लगाए. साथ ही उनके एक बयान के लिए उनसे माफी मांगने की मांग की. इतना ही नहीं बीजेपी के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए हैं. जानिए क्या है मामला.
विपक्ष के नेता और BJP MLA सुनील शर्मा ने कहा कि उन्होंने स्पीकर को लिखकर हाउस पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि उनका काम करने का तरीका पक्षपातपूर्ण है. स्पीकर रूलिंग पार्टी के MLA को रुकावट डालने और टोकने की इजाजत देते हैं. मैंने स्पीकर को लिखा है कि वह पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं. इससे पहले असेंबली में बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने इंडिया-US इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की बुराई की और दावा किया कि इससे जम्मू-कश्मीर में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पर बुरा असर पड़ेगा.
अपनी स्पीच के दौरान, उन्होंने BJP MLA पर भी निशाना साधा और कहा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इलाके के दौरे के बाद उनके रवैये में काफी बदलाव आया है. आगे कहा कि इंडिया-US ट्रेड डील J&K के लिए बुरी है और इससे J&K में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पर असर पड़ेगा. आपके रवैये में बदलाव आया है, ऐसा लगता है कि जब तक गृह मंत्री पहुंचे, आप लोगों की जूती पिट गई.
हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने चीफ मिनिस्टर का बचाव करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला गलत मैसेज देने या किसी को दुख पहुंचाने के लिए भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं. उन्होंने BJP पर असेंबली में रुकावट शुरू करने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि उमर साहब कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिससे गलत मैसेज जाए या किसी को दुख पहुंचे. असेंबली में जो कुछ भी हुआ, उसकी शुरुआत BJP ने की थी. चर्चा के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे माता वैष्णो देवी और कटरा में रोजगार के मौके, क्या असेंबली में BJP MLA ने जो भाषा इस्तेमाल की, वह ठीक थी? BJP के पास बोलने के लिए कोई एजेंडा नहीं है. क्या वे J&K से जुड़े कोई मुद्दे उठा रहे हैं? (ANI)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.