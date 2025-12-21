Advertisement
trendingNow13048597
Hindi Newsदेशजमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ चिल्लई-कलां का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई कड़ाके की ठंड

जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई कड़ाके की ठंड

Chillai Kalan: जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में सबसे कड़ा 40 दिन का सर्दियों का मौसम 'चिल्लई-कलां' शुरू हो गया है. ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिश हुई. जिसकी वजह से तापमान में और गिरावट आ गई है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Dec 21, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई कड़ाके की ठंड

Jammu Kashmir News: देशभर के मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है. तेज हवाओं ने गलन बढ़ा दी है. धुंध की वजह से धूप का भी दीदार नहीं हो रहा है. इसी बीच कश्मीर और लद्दाख में सबसे कड़ा 40 दिन का सर्दियों का मौसम 'चिल्लई-कलां' शुरू हुआ, ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जिससे जम्मू और कश्मीर में दो महीने से चल रहा सूखा खत्म हो गया.

बर्फबारी आज सुबह जल्दी शुरू हुई और ऊपरी इलाकों में जारी है. गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई और सुबह तक लगभग 2 इंच बर्फ जमा हो गई, जबकि साधना टॉप, सिंथन टॉप और पीर की गली चोटियों पर काफी बर्फ जमा हुई, वहीं, अन्य मैदानी इलाकों और श्रीनगर में हल्की बारिश हुई, मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 48 घंटों में तापमान गिरने के साथ इन इलाकों में बर्फबारी हो सकती है.

कश्मीर में बर्फबारी 'चिल्लई-कलां' के पहले दिन, 21 दिसंबर को शुरू हुई, जो कश्मीर में सर्दियों के सबसे कड़े 40 दिन होते हैं, उम्मीद है कि जनवरी के महीने में भारी बर्फबारी होगी, जैसा कि IMD ने अनुमान लगाया है, जो गुलमर्ग में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए आदर्श है. ऊंचे इलाकों में बर्फ जमा होने के कारण अधिकारियों को बांदीपोरा-गुरेज रोड, मुगल रोड और सिंथन पास जैसी पहाड़ी सड़कों को वाहनों के लिए बंद करना पड़ा. अधिकारियों ने तांगमर्ग-गुलमर्ग स्ट्रेच और अन्य पहाड़ी सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए एंटी-स्किड चेन अनिवार्य कर दी हैं, जो ट्रैफिक के लिए खुली हैं, खराब मौसम ने हवाई यातायात को भी प्रभावित किया, सुबह से कश्मीर आने वाली 4 उड़ानें दूसरे स्टेशनों पर डायवर्ट कर दी गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों, पर्यटन व्यापारियों और अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में इस बारिश और बर्फबारी का स्वागत किया है, जिसने जम्मू कश्मीर में दो महीने से चल रहे सूखे को खत्म कर दिया है. बारिश और बर्फ ने पहले ही हवा में मौजूद धूल के कणों (SPM) को "धोना" शुरू कर दिया है, जिससे घाटी में छाए भारी धुंध और कोहरे को साफ किया जा रहा है. उम्मीद है कि यह नमी "सूखी ठंड" को कम करेगी, जिससे लगातार खांसी और सामान्य सर्दी जैसी सांस की बीमारियों में तेजी से वृद्धि हुई थी. इससे प्रमुख नदियां, धाराएं और झरने, जिनका जल स्तर बहुत कम हो गया था, फिर से भर जाएंगे.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बर्फबारी से सिकुड़ते ग्लेशियरों, धाराओं और झरनों को फिर से भरने में मदद मिलेगी, जिनका जल स्तर सूखे के दौरान खतरनाक रूप से कम हो गया था, जहां बर्फ खुशी लाती है, वहीं ताज़ी बर्फबारी ने टूरिज्म से जुड़े लोगों और निवासियों का मनोबल काफी बढ़ाया है, क्योंकि इसने लगभग 60 दिनों के सूखे मौसम को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से कश्मीर में बहुत कम टूरिस्ट आ रहे थे.

इस बर्फबारी को सर्दियों के मौसम के लिए "गेम-चेंजर" माना जा रहा है, जो सूखे मौसम के कारण मुश्किल में था. टूरिज्म से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर टूरिस्टों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस बर्फबारी से गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसी जगहें "विंटर वंडरलैंड" में बदल गई हैं. बर्फबारी से गुलमर्ग में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्नो-बाइकिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं, होटल मालिकों और हाउसबोट चलाने वालों ने बताया कि नवंबर के सूखे महीने में कमरे खाली थे और बहुत कम लोग आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि ऑक्यूपेंसी रेट ज्यादा होगा.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि यह गीला मौसम अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहेगा और ज्यादा जगहों पर बर्फबारी हो सकती है. अधिकारियों ने टूरिस्टों और ट्रांसपोर्टरों को फिसलन भरी सड़कों और मुख्य हाईवे पर यात्रा में संभावित रुकावटों से सावधान रहने की सलाह दी है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu Kashmir

Trending news

जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
Viral Video
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
EX Agniveer Quota
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
Dilip Ghosh
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
haji mastan
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार