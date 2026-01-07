जम्मू में जड़ से खत्म होगा आतंकवाद, CIK ने तोड़ी आतंकियों की कमर, छापेमारी से थर्राए टेररिस्ट

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में साइबर आतंकवाद और धोखाधड़ी से जुड़े म्यूल खातों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई है. इसके तहत म्यूल बैंक खातों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया है.
Jammu Kashmir News: जम्मू की जमीन से आतंकवाद खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सेना के जवानों के शौर्य की वजह से आतंकवादियों के के पसीने छूट गए हैं. अब जम्मू और कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने बुधवार को एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें साइबर धोखाधड़ी और टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल बैंक खातों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया. अकेले श्रीनगर में 10 से ज्यादा जगहों पर और पूरे कश्मीर घाटी में कई और जगहों पर छापे मारे गए.
मजबूर लोगों को करते थे कंट्रोल
CIK ने खुफिया जानकारी के आधार पर, साइबर टेरर मॉड्यूल की वित्तीय रीढ़ को खत्म करने के लिए एक साथ कई जगहों पर कार्रवाई की, जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ये म्यूल खाते, जिन्हें अक्सर अनजान लोग या मजबूर स्थानीय लोग कंट्रोल करते थे, साथ ही साथ अवैध फंड को टेरर गतिविधियों और देश भर में पीड़ितों को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन घोटालों में लगा रहे थे.
साइबर टेरर का हिस्सा
ये छापे, चल रही साइबर टेरर जांच का हिस्सा थे, जिनसे महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत मिले, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैंकिंग दस्तावेज़ और लेनदेन के रिकॉर्ड शामिल हैं, तुरंत किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया कि कई संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि छापे अभी भी जारी हैं.
CIK के बढ़ते फोकस को दिखाता है
यह ऑपरेशन साइबर अपराध को आतंकवाद के साथ मिलाने वाले हाइब्रिड खतरों पर CIK के बढ़ते फोकस को दिखाता है, जो जम्मू और कश्मीर में बढ़ते डिजिटल कट्टरपंथ के बीच एक बढ़ती चिंता है. हाल के महीनों में इसी तरह की कार्रवाई ने टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क को बाधित किया है, और संदिग्ध लेनदेन में करोड़ों रुपये बरामद किए हैं. इससे पहले भी कई ऐसे अभियान यहां पर चलाए जा चुके हैं जिसकी वजह से काफी हद तक आतंकवाद पर अंकुश लगा है. (इनपुट)
