विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे सीएम उमर अब्दुल्ला, कह दी ये बड़ी बात

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आई लव मुहम्मद नारे का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा है कि यह आस्था की एक वैध अभिव्यक्ति है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
Trending Photos
Jammu Kashmir News: देशभर के कई हिस्सों में "आई लव मुहम्मद" के पोस्टर के साथ जुलूस निकाला जा रहा है. कई शहरों से इसका वीडियो सामने आया है, इसी बीच जम्मू और कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आई लव मुहम्मद नारे का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा है कि यह आस्था की एक वैध अभिव्यक्ति है और इसे आपत्तिजनक नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने अब्दुल्ला ने नारे का विरोध करने वालों की आलोचना की और उन्हें "दिवालिया मानसिकता" वाला करार दिया.
मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी देश के कई इलाकों में इस नारे को लेकर बढ़ते तनाव के बाद आई है, जिसे उत्तर प्रदेश के कानपुर में बारावफात के जुलूस के दौरान प्रमुखता मिली. इसमें शामिल लोगों ने यह नारा लगाया, जिस पर कुछ समूहों ने आपत्ति जताई और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो गई. अब्दुल्ला ने कहा, मुसलमानों को, अन्य धर्मों के अनुयायियों की तरह, अपने पैगंबर के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है.
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जिस तरह हिंदू और सिख समुदाय अपने देवताओं और गुरुओं की छवियों और नारों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह मुसलमानों को भी अपनी आस्था व्यक्त करते समय समान सम्मान दिया जाना चाहिए. अब्दुल्ला ने कहा, मुसलमानों द्वारा 'आई लव मुहम्मद' लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करना कब और कैसे गलत हो जाता है?
नकारात्मक प्रतिक्रिया देना मानसिकता का दिवालियापन है, उनकी यह टिप्पणी विभिन्न भारतीय राज्यों में विरोध प्रदर्शनों, जुलूसों और प्रति-जुलूसों की पृष्ठभूमि में आई है, जहाँ मुसलमान अपनी धार्मिक आस्था की पुष्टि के लिए इस नारे के तहत एकजुट हुए हैं. कुछ क्षेत्रों में यह विवाद बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस के साथ झड़पें, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस मुद्दे को लेकर गरमागरम बहस और ध्रुवीकृत चर्चाएं हुई हैं.
अपने संबोधन में अब्दुल्ला ने समुदायों के बीच आपसी सम्मान का आह्वान किया, उन्होंने कहा, "हमें एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए. जिस तरह हम दूसरे समुदायों का सम्मान करते हैं जब वे सार्वजनिक रूप से अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, हम बदले में उसी शिष्टाचार की अपेक्षा करते हैं. उन्होंने आग्रह किया कि इस नारे को मुसलमानों द्वारा अपने पैगंबर के प्रति प्रेम और सम्मान की अभिव्यक्ति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, न कि विभाजन का स्रोत.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.