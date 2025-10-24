राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. इसी बीच खबर आ रही है कि जम्मू-कश्मीर के सभी कांग्रेस विधायक राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे.
Trending Photos
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जम्मू-कश्मीर के सभी कांग्रेस विधायक राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे. राज्यसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान होना है. जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) की गुरुवार देर शाम श्रीनगर में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया.
एनसी को समर्थन देने के अपने फैसले की घोषणा करके, कांग्रेस ने पार्टी के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन की पुष्टि की है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने घोषणा की कि सभी छह कांग्रेस विधायक एनसी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करेंगे. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कर्रा ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा को हराना कांग्रेस-एनसी गठबंधन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा गठबंधन मजबूत और सैद्धांतिक है, हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इन चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़े, राज्यसभा चुनाव गठबंधनों की ताकत की परीक्षा लेगा और पार्टियों में किसी भी दरार को उजागर कर सकता है, दोनों पक्ष निर्णायक दिन के लिए तैयार हो रहे हैं.
एनसी ने चार मोहम्मद रजवान चौधरी, सजाद किचलू, शमी ओबेरॉय और इमरान नबी डार को चुनावी मैदान में उतारा है. वहीं, भाजपा ने तीन सीटों के लिए तीन उम्मीदवार उतारे हैं, चौथी सीट के लिए भाजपा ने अपने केंद्र शासित प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सत शर्मा को मैदान में उतारा है. एनसी को तीन सीटों पर प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त है, जबकि चौथी सीट पर भाजपा को एनसी गठबंधन पर बढ़त है, 28 वोटों के मुकाबले एनसी के 24 वोट. पीडीपी ने तीसरी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने की घोषणा की है. 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सभी निर्वाचित विधायक राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं. ये चुनाव लगभग 10 वर्षों के बाद हो रहे हैं और फरवरी 2021 के बाद जम्मू-कश्मीर में कोई सक्रिय विधानसभा नहीं होने के कारण ये चुनाव नहीं हो पाए थे. (आईएएनएस)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.