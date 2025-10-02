Advertisement
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले, 'जय श्रीराम' की गूंज ने दिया ये संदेश

Jammu Kashmir News: देशभर में आज दशहरा का उत्साह है, ये आलम जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला. कश्मीर में रावण के पुतले जले, जो न केवल रावण की पराजय का प्रतीक थे. जानिए इसे लेकर लोगों की क्या राय है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 02, 2025, 09:19 PM IST
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले, 'जय श्रीराम' की गूंज ने दिया ये संदेश

Jammu Kashmir News: देशभर में आज रावण दहन किया जा रहा है, ये आलम जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला. कश्मीर में रावण के पुतले जले, जो न केवल रावण की पराजय का प्रतीक थे, बल्कि कश्मीर में भय के एक युग के अंत का भी प्रतीक थे, यह उत्सव केवल उत्सव नहीं था यह कश्मीर में एकीकरण के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है. भगवान राम की रावण पर विजय का उत्सव आज कश्मीर में बड़े जोश से मनाया गया, जिसमें हिंदुओं, मुसलमानों और सुरक्षाकर्मियों सहित हज़ारों श्रद्धालुओं ने "जय श्री राम" के जयकारों और पारंपरिक संगीत के साथ भाग लिया.

बुराई पर अच्छाई की जीत का यह जश्न शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मनाया गया, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल 50 फीट ऊंचे पुतलों को रावण दहन अनुष्ठान में आग के हवाले किया गया. जलते हुए पुतलों ने शाम के आसमान को जगमगा दिया, जिससे लगभग 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ ने जयकारे लगाए, यह उपस्थित लोगों की दशकों में सबसे बड़ी भीड़ थी.

इस उत्सव के आयोजक कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्कू ने कहा, "यह एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमने देखा है. यह आसान नहीं है क्योंकि भारी भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन हमने इसे 2007 में फिर से शुरू किया था, उस समय बहुत कम लोग शामिल हुए थे और अब हम भारी भीड़ देख रहे हैं. इससे हमें उम्मीद है कि भगवान राम भविष्य में हम सभी के लिए शांति और समृद्धि लाएंगे.

विजयदशमी, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है भगवान राम की रावण पर विजय और देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय, कश्मीर में, आतंकवाद, पलायन और 1990 में लगभग 3,00,000 पंडितों के पलायन के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण, यह त्योहार कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए ऐतिहासिक रूप से फीका रहा है, हिंदू समुदाय के लिए सार्वजनिक उत्सव अक्सर असंभव होते थे और कश्मीर में बचे हुए कुछ पंडित लोगों के निजी अनुष्ठानों तक ही सीमित रहते थे लेकिन, 2025 कश्मीर घाटी में एक विशाल, अभूतपूर्व पुनरुत्थान लेकर आया है, जो 2019 के बाद एक व्यापक सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का संकेत देता है.

इस वर्ष के उत्सव में तीन दशकों से अधिक समय के दमन के बाद, बेहतर सुरक्षा, सरकारी सहायता और सामान्य स्थिति की बढ़ती भावना से प्रेरित होकर, खुले, सामुदायिक उत्सवों की एक साहसिक वापसी का प्रतिनिधित्व करते हैं. यही कारण है की 1990 में विस्थापित हुए कुछ पंडित पहली बार रावण दहन देखने कश्मीर आए. अमित रैना जो 35 वर्षों के बाद पहली बार दिल्ली से रावण दहन देखने आए थे उन्होंने कहा कि, "यह एक अद्भुत एहसास है और निश्चित रूप से कश्मीर के हालात में बदलाव ने हमें अपनी मातृभूमि पर इस दिन का साक्षी बनने के लिए प्रोत्साहित किया है और 2019 के बाद सुरक्षा की भावना बढ़ी है, आज मेरी यादें ताज़ा हो गईं और चाहे हम कितने भी वर्ष इस जगह से बाहर रहें, एक दिन हम वापस आएंगे, 

भाईचारे के इस हृदयस्पर्शी प्रदर्शन में, स्थानीय मुसलमानों ने पुतलों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्सव में शामिल हुए, हिंदू और मुस्लिम कारीगरों ने मिलकर 50 फुट ऊंचे पुतले बनाए, जो कश्मीर के सदियों पुराने भाईचारे को दर्शाते हैं. यह शो पूरी तरह से गैर-राजनीतिक था और सभी समुदायों, सुरक्षाकर्मियों और पर्यटकों की हज़ारों की भीड़ को बुराई पर अच्छाई की जीत देखने के लिए खुला निमंत्रण दिया गया था.

कश्मीरी पंडित नेता मोहित भान ने कहा कि यह बुराई पर जीत है, जैसे हिंदुओं में रावण और मुसलमानों में इबलीस को मारने के बाद हुई थी. सदियों बाद भी रावण और इबलीस के साथ कैसा व्यवहार होता है, यह देखने लायक है, हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमें याद रखा जाए. प्रशासन ने सुरक्षा और लॉजिस्टिक के पर्याप्त इंतजाम किए हैं, ताकि बिना किसी व्यवधान के कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके.

पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा मुफ़्ती ने भी कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और हिंदू समुदाय को इस अवसर पर शुभकामनाएं दीं. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बयान जारी करके सार्वजनिक रूप से दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए इसे "एकता, शांति और प्रगति" का प्रतीक बताया और सद्भाव का आह्वान किया.

Syed Khalid Hussain

jammu kashmir news

