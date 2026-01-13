Advertisement
Hindi Newsदेशजम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी वादियां

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी वादियां

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मंगलवार को मुठभेड़ हो रही है.  शुरुआती जानकारी के अनुसार, कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र में एंटी-टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया.

Jan 13, 2026, 03:39 PM IST
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी वादियां

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मंगलवार को मुठभेड़ हो रही है.  शुरुआती जानकारी के अनुसार, कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र में एंटी-टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया. बताया जाता है कि पेट्रोलिंग कर रहे सुरक्षाबलों के जवानों पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया.

इस मुठभेड़ को लेकर अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों को पाकिस्तान बेस्ड जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया. जवानों ने कुछ जगहों पर कुछ आतंकियों को घेर लिया, जिसके बाद आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई, इसके बाद आतंकी और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गया है.

अधिकारियों ने क्या कहा?

खबर लिखे जाने तक ये एनकाउंटर जारी है. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों को इस पूरे क्षेत्र में दो से तीन आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी. इसके बाद सुरक्षा जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही गोलीबारी शुरू हुई है.  

गणतंत्र दिवस से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा 

26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं. घाटी में हर कदम पर सुरक्षाबलों की पैनी नजर है. पिछले दिनों कश्मीर के कुछ हिस्सों में रात के दौरान ड्रोन नजर आए, जिसके बाद भारतीय जवानों ने फायरिंग की. इससे पहले सीमा से सटे इलाकों पर पाकिस्तानी कबूतर नजर आए थे, जिनपर कुछ कोड लिखे गए थे.

पाकिस्तान की हर साजिश को कुचलने के लिए सरहद पर जवान तैयार हैं. चूंकि 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू-कश्मीर में किसी बड़े हमले की साजिश रच सकता है. उसके इस नापाक मंसूबों को कुचलने के लिए हमारे जवान पूरी तरीके से तैयार हैं. पिछले दिनों पाक ने ड्रोन के ज़रिए सीमा पार से हथियार भेजे गए.जिन्हें सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने ड्रोन समेत हथियार बरामद कर लिया गया था. 

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील हुई घाटी

 

