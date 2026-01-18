जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने घेराबंदी के बाद दिया मुंहतोड़ जवाब; इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुष्टि करते हुए बताया कि वर्तमान में सर्च ऑपरेशन जारी है. अधिकारियों के अनुसार, मुठभेड़ में किसी के हतातह होने की खबर नहीं है. जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू हुई है. वहीं, इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया है. सूत्रों की मानें तो यहां पर जैश के आतंकी छिपे हो सकते हैं.

सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन कर रहे जवानों पर गोलीबारी की, इसके बाद सुरक्षाबलों ने बिना देरी किए जवाबी कार्रवाई की. गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में घेराबंदी की गई और ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाबलों को मौके पर भेज दिया गया है. घने जंगल वाले क्षेत्र में गोलीबारी की जा रही है.

गौरतलब है कि इस ऑपरेशन को लेकर अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की पहचान और संख्या के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है. वहीं, ऑपरेशन के आगे बढ़ने पर अतिरिक्त जानकारी साझा की जाएगी. (इनपुट-एएनआई)

