Hindi Newsदेशजम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने घेराबंदी के बाद दिया मुंहतोड़ जवाब; इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने घेराबंदी के बाद दिया मुंहतोड़ जवाब; इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में सुरक्षाकर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है. इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 18, 2026, 03:23 PM IST
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने घेराबंदी के बाद दिया मुंहतोड़ जवाब; इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुष्टि करते हुए बताया कि वर्तमान में सर्च ऑपरेशन जारी है. अधिकारियों के अनुसार, मुठभेड़ में किसी के हतातह होने की खबर नहीं है. जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू हुई है. वहीं, इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया है. सूत्रों की मानें तो यहां पर जैश के आतंकी छिपे हो सकते हैं.

सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन कर रहे जवानों पर गोलीबारी की, इसके बाद सुरक्षाबलों ने बिना देरी किए जवाबी कार्रवाई की. गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में घेराबंदी की गई और ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाबलों को मौके पर भेज दिया गया है. घने जंगल वाले क्षेत्र में गोलीबारी की जा रही है. 

गौरतलब है कि इस ऑपरेशन को लेकर अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की पहचान और संख्या के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है. वहीं, ऑपरेशन के आगे बढ़ने पर अतिरिक्त जानकारी साझा की जाएगी. (इनपुट-एएनआई)

खबर अपडेट की जा रही है...

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

Jammu Kashmirencounter

