Advertisement
trendingNow13138205
Hindi Newsदेशमुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

Farooq Abdullah: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की चर्चा पूरे देश में है. इस घटना के बाद बोलते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए यह समझ पाना मुश्किल है कि आरोपी ने उन्हें टारगेट क्यों किया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 12, 2026, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की चर्चा पूरे देश में है. राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा. इस घटना के बाद उनसे गृहमंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत भी की. पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है. इस घटना के बारे में बोलते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि मैं जब कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल रहा था, तभी मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी. तुरंत मुझे एक कार में बिठाया गया, बाद में मुझे बताया गया कि एक आदमी पिस्तौल के साथ था जिसने 2 गोलियां चलाईं.

आगे कहा कि मैं न तो इस आदमी (आरोपी) को जानता हूं और न ही मुझे उसके बारे में कोई जानकारी है. मुझे नहीं पता कि उसका मकसद क्या था. सवाल यह है कि उस शादी समारोह में सभी बड़े-बड़े लोग थे और वहां कोई पुलिस का इंतजाम नहीं था. इसके अलावा कहा कि उन्होंने जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए यह समझ पाना मुश्किल है कि आरोपी ने उन्हें टारगेट क्यों किया. उन्होंने अपने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) की भी सराहना की और कहा कि समय रहते PSO की तत्परता से उनकी जान बच गई.

 

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला जम्मू में शादी समारोह में शरीक होने पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम में उनपर फायरिंग हुई थी. गनीमत रही कि वो इस हमले में बार-बार बच गए थे. इस हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने X पर पोस्ट कर बताया कि उनके पिता इस हमले में बाल-बाल बच गए हैं. इसका वीडियो भी सामने आया था.

हमलावर की पहचान कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है. वह कार्यक्रम में बंदूक लेकर पहुंचा था. मौका मिलते ही उसने फायरिंग की. लेकिन तुरंत ही वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया गया. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Farooq Abdullah

Trending news

मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
Agriculture
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
india iran news
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?
Budget Session Second Phase
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?
सावधान! इस साल बसंती बयार खा गई गर्मी, होली बीतते ही हीटवेव ने बजाई खतरे की घंटी
imd news
सावधान! इस साल बसंती बयार खा गई गर्मी, होली बीतते ही हीटवेव ने बजाई खतरे की घंटी
Budget Session Phase 2 Live: झूठे आरोप लगाने में हो गए हैं एक्सपर्ट...राहुल गांधी के बयानों के बाद बोले रामदास अठावले
Budget Session Live
Budget Session Phase 2 Live: झूठे आरोप लगाने में हो गए हैं एक्सपर्ट...राहुल गांधी के बयानों के बाद बोले रामदास अठावले
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
Iran US Israil War
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
Harish Rana Euthanasia Case
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
Farooq Abdullah
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'