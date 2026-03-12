मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की चर्चा पूरे देश में है. राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा. इस घटना के बाद उनसे गृहमंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत भी की. पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है. इस घटना के बारे में बोलते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि मैं जब कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल रहा था, तभी मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी. तुरंत मुझे एक कार में बिठाया गया, बाद में मुझे बताया गया कि एक आदमी पिस्तौल के साथ था जिसने 2 गोलियां चलाईं.

आगे कहा कि मैं न तो इस आदमी (आरोपी) को जानता हूं और न ही मुझे उसके बारे में कोई जानकारी है. मुझे नहीं पता कि उसका मकसद क्या था. सवाल यह है कि उस शादी समारोह में सभी बड़े-बड़े लोग थे और वहां कोई पुलिस का इंतजाम नहीं था. इसके अलावा कहा कि उन्होंने जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए यह समझ पाना मुश्किल है कि आरोपी ने उन्हें टारगेट क्यों किया. उन्होंने अपने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) की भी सराहना की और कहा कि समय रहते PSO की तत्परता से उनकी जान बच गई.

पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला जम्मू में शादी समारोह में शरीक होने पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम में उनपर फायरिंग हुई थी. गनीमत रही कि वो इस हमले में बार-बार बच गए थे. इस हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने X पर पोस्ट कर बताया कि उनके पिता इस हमले में बाल-बाल बच गए हैं. इसका वीडियो भी सामने आया था.

हमलावर की पहचान कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है. वह कार्यक्रम में बंदूक लेकर पहुंचा था. मौका मिलते ही उसने फायरिंग की. लेकिन तुरंत ही वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया गया. (ANI)