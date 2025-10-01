आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही लोगों की खुशी

Jammu Kashmir News: देशभर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. सरकार लगातार काम कर रही है, इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आजादी के बाद पहली बार सड़क बन रही है जो दो तहसीलों को जोड़ेगी.
Jammu Kashmir News: देश की आजादी के बाद देश की सरकारों ने बहुत सारे काम किए, देश के कोने-कोने में आवास, सड़क, पानी, बिजली सहित तमाम सुविधाओं को पहुंचाया गया लेकिन कई क्षेत्र अब भी इन सुविधाओं से वंचित हैं, हालांकि सरकार लगातार इन कमियों को दूर करने के लिए कोशिश कर रही है. इसी के तहत जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक सड़क बन रही है जो आजादी के बाद पहली बार दो तहसीलों को जोड़ेगी. आइए जानते हैं इसके साथ विस्तार के साथ.
आजादी के बाद मिलेगी सुविधा
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक राजौरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत राजौरी के पीर पंजाल पर्वतों में मंगोटा को दरहाल से जोड़ने वाली सड़क परियोजना चल रही है. यह आज़ादी के बाद पहली बार दो तहसीलों को जोड़ेगी. यह क्षेत्र पहाड़ों और जंगलों से भरा पड़ा है ऐसे में यहां पर ये काम आसान नहीं है लेकिन सरकार की कोशिश है कि लोगों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाए.
सामने आया वीडियो
सड़क निर्माण का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कर्मचारी रोड का निर्माण कर रहे हैं. पहाड़ों को काट करके ये सड़क बनाई गई है. सड़क निर्माण करने के लिए पुल का भी निर्माण किया गया है. सड़कों की सुविधा मिलने से लोगों को आवागमन में काफी आसानी होगी. सड़कें न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था.
राजौरी जिले की खासियत
अगर हम राजौरी जिले की बात करें तो यहां पर बहुत सारे काम हुए हैं, लोगों को लगातार आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जिला पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है. यह हिमालय का हिस्सा है, इसके दक्षिणी किनारे के पास मुगल रोड के माध्यम से, पीर पंजाल दर्रा (पीर की गली) इसे कश्मीर घाटी से जोड़ता है. इसके अलावा यह राजौरी और पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मार्ग में से एक है.
