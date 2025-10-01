Advertisement
trendingNow12943783
Hindi Newsदेश

आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही लोगों की खुशी

Jammu Kashmir News: देशभर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. सरकार लगातार काम कर रही है, इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आजादी के बाद पहली बार सड़क बन रही है जो दो तहसीलों को जोड़ेगी.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 01, 2025, 04:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही लोगों की खुशी

Jammu Kashmir News: देश की आजादी के बाद देश की सरकारों ने बहुत सारे काम किए, देश के कोने-कोने में आवास, सड़क, पानी, बिजली सहित तमाम सुविधाओं को पहुंचाया गया लेकिन कई क्षेत्र अब भी इन सुविधाओं से वंचित हैं, हालांकि सरकार लगातार इन कमियों को दूर करने के लिए कोशिश कर रही है. इसी के तहत जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक सड़क बन रही है जो आजादी के बाद पहली बार दो तहसीलों को जोड़ेगी. आइए जानते हैं इसके साथ विस्तार के साथ.

आजादी के बाद मिलेगी सुविधा
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक राजौरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत राजौरी के पीर पंजाल पर्वतों में मंगोटा को दरहाल से जोड़ने वाली सड़क परियोजना चल रही है. यह आज़ादी के बाद पहली बार दो तहसीलों को जोड़ेगी. यह क्षेत्र पहाड़ों और जंगलों से भरा पड़ा है ऐसे में यहां पर ये काम आसान नहीं है लेकिन सरकार की कोशिश है कि लोगों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाए.

 

Add Zee News as a Preferred Source

सामने आया वीडियो
सड़क निर्माण का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कर्मचारी रोड का निर्माण कर रहे हैं. पहाड़ों को काट करके ये सड़क बनाई गई है. सड़क निर्माण करने के लिए पुल का भी निर्माण किया गया है. सड़कों की सुविधा मिलने से लोगों को आवागमन में काफी आसानी होगी. सड़कें न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था. 

राजौरी जिले की खासियत
अगर हम राजौरी जिले की बात करें तो यहां पर बहुत सारे काम हुए हैं, लोगों को लगातार आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जिला पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है. यह हिमालय का हिस्सा है, इसके दक्षिणी किनारे के पास मुगल रोड के माध्यम से, पीर पंजाल दर्रा (पीर की गली) इसे कश्मीर घाटी से जोड़ता है. इसके अलावा यह राजौरी और पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मार्ग में से एक है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

jammu kashmir news

Trending news

आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम ने मुंह बंद कराया, कांग्रेस ने की 'गद्दारी' वाली बात
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम ने मुंह बंद कराया, कांग्रेस ने की 'गद्दारी' वाली बात
;