सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही, सदियों नहीं भरेंगे जख्म
Advertisement
trendingNow12926271
Hindi Newsदेश

सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही, सदियों नहीं भरेंगे जख्म

Uri Attack: 9 साल पहले उरी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जब जम्मू-कश्मीर में पिछले दो दशकों का सबसे बड़ा सैनिक नुकसान हुआ. 18 सितंबर 2016 को जो हुआ, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 17, 2025, 09:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही, सदियों नहीं भरेंगे जख्म

Uri Attack Story: उरी हमले का दर्द आज तक लोगों के जेहन में जिंदा है. आतंकियों की कायराना हरकत का शिकार हुए जवानों के परिजनों के आंसू सूखे नहीं है. 9 साल पहले उरी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जब जम्मू-कश्मीर में पिछले दो दशकों का सबसे बड़ा सैनिक नुकसान हुआ. 18 सितंबर 2016 को जो हुआ, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है. हमने 18 सैनिकों को खो दिया, 4 आत्मघाती आतंकवादी नियंत्रण रेखा के बहुत पास उरी सेक्टर में स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेडर हेडक्वार्टर में घुस चुके थे और भारी जनहानि पहुंचाई.

उरी का दृश्य भयावह था. यह भोर से ठीक पहले का समय था. सुबह लगभग 5.30 बजे 4 कायर और पाकिस्तान के पाले आतंकवादियों ने सोए हुए सैनिकों को निशाना बनाया था. आतंकी करीब 3 मिनट के भीतर एक के बाद एक डेढ़ दर्जन से ज्यादा ग्रेनेड फेंक चुके थे, चारों आतंकवादी एके-47 राइफलें लिए हुए थे. ग्रेनेड हमलों के कारण जल्द ही, चारों ओर आग फैल गई और सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया. रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने अपनी किताब 'इंडियाज ब्रेव्हार्ट्स: अनटोल्ड स्टोरीज़ फ्रॉम द इंडियन आर्मी' में लिखा, "अभी भोर भी नहीं हुई थी कि फोन की तेज घंटी ने मेरी नींद खोल दी.

बारामूला डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) का फोन था. उन्होंने बताया, 'उरी स्थित हमारे बेस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, और मुझे डर है, महोदय, स्थिति नाजुक है. सतीश दुआ ने किताब में लिखा, "मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि यह कितना गंभीर था. अगर आतंकवादी किसी सैन्य अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से हमला करते हैं तो वे संभवतः आत्मघाती मिशन पर थे और जब कोई व्यक्ति मरने के लिए तैयार होकर आता है, तो वह मरने से पहले ही भारी नुकसान और भारी जनहानि कर देता है. कुछ मिनट बाद आए अगले फोन कॉल ने इसकी पुष्टि कर दी. तीस मिनट बाद हमें सारी जानकारी मिल गई. चार आत्मघाती आतंकवादी नियंत्रण रेखा के बहुत पास, उरी स्थित हमारे अड्डे में घुस आए थे और भारी जनहानि कर दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

आतंकवादियों ने ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर को अपना निशाना और समय बहुत अच्छी तरह चुना था. बटालियन बदलने की प्रक्रिया चल रही थी. एक बटालियन ऊंचाई वाले इलाके में सिर्फ दो सर्दियां ही रह सकती है इसलिए 10 डोगरा की बटालियन वहां से जाने की तैयारी में थी और उसकी जगह नई बटालियन आने वाली थी. इस स्थानांतरण अवधि के दौरान दोनों बटालियनों के सैनिक कई जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं. इस समय सभी चौकियों पर सैनिकों की संख्या भी सामान्य से दोगुनी होती जाती थी. उरी बेस पर भी दोनों बटालियनों के सैनिक जमा थे, जिनमें से कुछ को तंबुओं में ठहराया गया था, उस समय सैनिक शिविर में जवान अपने टेंट में सोए हुए थे.

इसलिए उरी बेस आत्मघाती आतंकवादियों के लिए एक अच्छा निशाना साबित हुआ. जब वे बाड़ काटकर शिविर में दाखिल हुए, तब भी अंधेरा था लेकिन उन्हें जल्द ही पहचान लिया गया और उन पर गोलीबारी की गई. एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद भी बाकी तितर-बितर हो गए और सो रहे सैनिकों और जागने वाले सैनिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. उरी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए और 30 से ज्यादा घायल हो गए. सेना ने चारों आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन तब तक वे भारतीय सेना को भारी नुकसान पहुंचा चुके थे खैर, यह अलग बात है कि भारत ने उरी हमले के बाद पाकिस्तान के पाले आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और 18 जवानों की शहादत का बदला लिया, लेकिन उरी में हुआ बलिदान आज भी देश नहीं भूला है. (आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Uri attack

Trending news

सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
weather update
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
;