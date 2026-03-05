जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बैन, स्कूल-कॉलेज में छुट्टी... खामेनेई की मौत पर घाटी में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रशासन का फैसला

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के निधन के बाद तेहरान ही नहीं दुनिया के कई देशों में शिया मुस्लिमों ने शोक व्यक्त किया. इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला. जम्मू कश्मीर में भी के कुछ जिलों में भी हिंसक झड़प देखने को मिली. इन झड़पों को बढ़ने से रोकने के लिए राज्य में आंशिक रूप से कई प्रतिबंध जारी हैं.
Jammu Kashmir News: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद विरोध और हिंसा भड़कने के बाद चौथे दिन भी संभावित अशांति को रोकने के लिए कश्मीर में अधिकारियों ने कड़े एहतियाती उपाय किए हैं. गुरुवार (05 मार्च) को चौथे दिन भी कश्मीर घाटी में ज्यादातर शिया बहुल और संवेदनशील इलाकों में आंशिक प्रतिबंध लागू हैं.
सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय कम से कम शनिवार 7 मार्च तक बंद हैं. कश्मीर विश्वविद्यालय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित प्रमुख संस्थानों ने कक्षाएं निलंबित कर दी हैं और परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं.
अफवाह फैलाने से रोकने के लिए हाई-स्पीड मोबाइल डेटा सेवाएं (4जी/5जी) कम कर दी गई हैं. पोस्टपेड सेवाओं के लिए इंटरनेट की गति 2जी तक सीमित है शिया आबादी वाले इलाके और श्रीनगर का पुराना शहर. लाल चौक के बीचों-बीच स्थित घंटाघर को खासतौर पर कंसर्टिना तार और बैरिकेड्स से सील कर दिया गया है और पैदल चलने वालों और वाहनों दोनों के लिए बंद कर दिया गया है.
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद कश्मीर में भारी विरोध और गुस्सा देखा गया, हजारों लोग ऐतिहासिक घंटाघर पर जमा हुए और हत्या की निंदा की. सोमवार में UNGO कार्यालय में एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई कि अमेरिकी और इजरायली दोनों राष्ट्रपतियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए. इन विशाल अमेरिका विरोधी और इजरायल विरोधी जुलूसों ने कश्मीर में अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाने पर मजबूर कर दिया.
इस बीच जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के नतीजों पर चर्चा करने के लिए श्रीनगर में धार्मिक नेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई 28 फरवरी, 2026 को ईरान में US-इज़राइल एयरस्ट्राइक. मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और कानूनी और शांतिपूर्ण तरीकों से अपना दुख जाहिर करने की अपील की. (रिपोर्ट- खालिद हुसैन)
