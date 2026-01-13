Advertisement
Hindi Newsदेशपगार सरकार से, काम हिजबुल-जैश का...कश्मीर में भारत से गद्दारी करने वाले 5 सरकारी कर्मचारियों की नौकरी से छुट्टी

पगार सरकार से, काम हिजबुल-जैश का...कश्मीर में भारत से गद्दारी करने वाले 5 सरकारी कर्मचारियों की नौकरी से छुट्टी

जम्मू कश्मीर में देश से गद्दारी करने वालें पांच सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी तलवार चली है. सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि इन पांचों कर्मचारियों का आतंकी संगठनों से लिंक था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने एक्शन लेते हुए इन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:37 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच कई मुठभेड़ देखने मिली है. आज यानी मंगलवार को भी कठुआ जिले में मुठभेड़ जारी है और लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है. इस बीच देश से गद्दारी करने वालों पर भी एक्शन जारी है. मंगलवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा एक्शन लिया और पांच लोगों को सरकारी नौकरी से निकालने का आदेश दिया. इसमें एक टीचर, एक लैब टेक्नीशियन, एक असिस्टेंट लाइनमैन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक फील्ड वर्कर और हेल्थ डिपार्टमेंट में एक ड्राइवर शामिल हैं. 

पांच सरकारी कर्मचारियों की क्यों हुई छुट्टी? 

सूत्रों के अनुसार, जांच में पता चला कि ये लोग लश्कर-ए-तैयबा और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से एक्टिव रूप से जुड़े हुए थे. पब्लिक के भरोसे वाले पदों पर रहते हुए भी, वे सरकारी खजाने से सैलरी ले रहे थे, जबकि वे चुपके से आतंकी ग्रुप्स के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे. इसके बाद कड़ा एक्शन लेते हुए इन सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. 

कश्मीर में सुक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ 

उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हो रही है. सर्च ऑपरेशन के दौरान कछ आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है. खबर लिखे जाने तक आधुनिक हथियारों से लैस जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं. सुरक्षाबलों ने आतंकियों की हर एक चाल को नाकाम किया है. जानकारी के मुताबिक, इस क्षेत्र में जैश-ए- मोहम्मद के आतंकी छिपे हैं. इसके बाद पूरे इलाके को को घेर लिया गया. 

चूंकि, यह इलाका पूरी तरीके से संवेदनशील माना जाता है. इसको देखते हुए सुरक्षाबलों की अतिरिक्त टीमों को वहां पर भेजा गया है. आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच फायरिंग लगातार हो रही है. इससे पहले रविवार और सोमवार की रात में पाकिस्तान की ओर से आए कई ड्रोन आसमान में उड़ते नजर आए थे, जिसपर जवानों ने फायरिंग की थी.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी वादियां

 

