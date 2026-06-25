Kashmir News: कश्मीर के प्रमुख हेल्थ इंस्टिट्यूट SKIMS में एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की गई, जहां J&K का पहला 'अनरिलेटेड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट' (ऐसे व्यक्ति से स्टेम सेल लेना जो परिवार का सदस्य न हो) हुआ और पोलैंड के एक डोनर ने कश्मीरी बच्चे की जान बचाने में मदद की.
शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) ने जम्मू-कश्मीर में एडवांस्ड हेल्थकेयर की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए, तीन साल के बच्चे पर अपना पहला 'मैच्ड अनरिलेटेड डोनर (MUD) हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन' सफलतापूर्वक किया. यह बच्चा 'हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस' (HLH) से पीड़ित था, जो इम्यून सिस्टम की गंभीर खराबी के कारण होने वाली एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी है.
यह अहम ट्रांसप्लांट पोलैंड के एक पूरी तरह से मैच करने वाले वॉलंटियर डोनर द्वारा दान किए गए स्टेम सेल से संभव हो पाया. एक बड़ी मानवीय पहल के तहत, DKMS (एक इंटरनेशनल बोन मैरो डोनर सेंटर) ने डोनर से जुड़े खर्चों को माफ कर दिया, जिससे मरीज के परिवार पर आर्थिक बोझ कम हुआ और जीवन बचाने वाले इलाज तक पहुंच आसान हो गई.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, SKIMS के डायरेक्टर प्रो. एम. अशरफ गनी ने कहा कि यह ट्रांसप्लांट मेडिसिन में एक मील का पत्थर है और जम्मू-कश्मीर में स्पेशलाइज़्ड हेल्थकेयर सेवाओं के लिए एक बड़ा कदम है. उन्होंने सफल परिणाम के लिए ट्रांसप्लांट टीम को बधाई दी और लोगों से स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की.
प्रो. गनी ने कहा कि खून और इम्यून सिस्टम की गंभीर बीमारियों से पीड़ित कई मरीज़ों का इलाज केवल स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से ही हो सकता है. उन्होंने कहा कि डोनर रजिस्टरों का विस्तार करने से जरूरतमंदों के लिए मैचिंग डोनर मिलने की संभावना काफी बढ़ सकती है.
उन्होंने घोषणा की कि SKIMS डोनर रजिस्ट्रेशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगा और समुदाय की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डोनर रजिस्टरों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा.
यह बेहद स्पेशलाइज्ड प्रक्रिया क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग द्वारा की गई. विभाग के विशेषज्ञों ने कहा कि SKIMS में ट्रांसप्लांट प्रोग्राम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार चलाया जा रहा है और इसने प्रमुख ट्रांसप्लांट सेंटरों के बराबर परिणाम हासिल किए हैं.
उन्होंने बताया कि 'मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांटेशन' (बिना रिश्तेदार वाले डोनर से ट्रांसप्लांट) आधुनिक चिकित्सा में सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक है. इसमें डोनर और मरीज के बीच मिलान (मैचिंग), अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तालमेल, एडवांस्ड लैब सपोर्ट और गहन क्लिनिकल निगरानी की जरूरत होती है. इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए डोनर की पहचान से लेकर स्टेम सेल इकट्ठा करने और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार उसे पहुंचाने तक, हर चरण में बेहतरीन तालमेल की जरूरत थी.
विशेषज्ञों ने बताया कि गंभीर ब्लड (हेमेटोलॉजिकल) और इम्यून सिस्टम (इम्यूनोलॉजिकल) से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे कई मरीजों के लिए परिवार में कोई उपयुक्त डोनर नहीं मिल पाता है. ऐसे मामलों में 'मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट' ही इलाज का एकमात्र विकल्प हो सकता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले की सफलता यह बताती है कि ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को मजबूत करने, स्टेम सेल डोनेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय डोनर रजिस्ट्रीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की जरूरत है.
क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग ने इस इलाज को संभव बनाने में मदद के लिए SKIMS प्रशासन और DKMS का आभार व्यक्त किया. फैकल्टी सदस्यों, रेजिडेंट डॉक्टरों, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, नर्सिंग स्टाफ, ब्लड बैंक टीमों, लैब साइंटिस्ट्स, टेक्नीशियनों, फार्मासिस्टों, इन्फेक्शन कंट्रोल स्टाफ, इंटेंसिव केयर स्टाफ और अन्य सहयोगी विभागों का भी विशेष धन्यवाद किया गया, जिनकी सामूहिक कोशिशों से यह जटिल प्रक्रिया सफल हो पाई.
बच्चे के पिता, मोहम्मद अशरफ शेख ने परिवार के संघर्ष और अनुभव के बारे में भावुक होकर बताया. दो साल पहले HLH (हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस) बीमारी के कारण अपनी पहली बेटी को खोने के बाद, उन्होंने बताया कि SKIMS में उम्मीद की किरण दिखने से पहले परिवार ने इलाके के बाहर कई मेडिकल सेंटरों से सलाह ली थी. उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन को धन्यवाद दिया कि उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बीमारी का इलाज संभव है और सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया, जिससे उनके दूसरे बच्चे को ज़िंदगी की नई शुरुआत मिली है.