दशकों का कब्जा अब हटेगा! महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?

Jammu Kashmir News: आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र में बुलडोजर विरोधी विधेयक पेश किया जाएगा, महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की, जो आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने का संकेत है.
Trending Photos
Jammu Kashmir Assembly Session: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की कि उनकी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर भूमि अधिकार और नियमितीकरण विधेयक 2025 और इसे "बुलडोजर विरोधी विधेयक" के रूप में संदर्भित किया है. आगामी सत्र में शामिल करने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा सचिवालय को सौंप दिया है. मुफ्ती ने कहा कि इस निजी विधेयक का उद्देश्य क्षेत्र में मनमाने ढंग से भूमि बेदखली और तोड़फोड़ पर चल रही चिंताओं को दूर करना है, विशेष रूप से 2019 में जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन और 2001 के रोशनी अधिनियम को 2020 में रद्द करने के बाद.
विधेयक में क्या है?
यह विधेयक उन व्यक्तियों, परिवारों और संस्थाओं को मालिकाना हक प्रदान करने का प्रयास दिलाता है, जो 30 वर्षों से अधिक समय से भूमि पर लगातार काबिज हैं. इसमें जम्मू-कश्मीर कृषि सुधार अधिनियम, 1976 के तहत राज्य की भूमि, सार्वजनिक भूमि, कचहरी भूमि और शमीलात भूमि शामिल है.
बुलडोजर प्रक्रिया को रोकने का उद्देश्य
महबूबा ने कहा, "इसका स्पष्ट उद्देश्य "बुलडोजर प्रक्रिया" को रोकना है. यह शब्द बिना उचित प्रक्रिया के संपत्तियों के दंडात्मक विध्वंस के लिए प्रचलित है, जिसमें अक्सर कथित अतिक्रमणकारियों, दंगाइयों या लंबे समय से रह रहे लोगों को निशाना बनाया जाता है. यह कानून जबरन विस्थापन से बचने के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी, खासकर गुलमर्ग जैसे पर्यटन-आधारित क्षेत्रों में, जहाँ लगभग 60 होटलों (विरासत स्थलों सहित) को अधिग्रहण नोटिस का सामना करना पड़ रहा है.
महबूबा का नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपील
महबूबा मुफ्ती ने सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के नेतृत्व वाली सरकार से या तो इस विधेयक को अपनाने या इसके समकक्ष कोई विधेयक पेश करने का आग्रह किया, और किसी भी सुरक्षात्मक उपाय के लिए पीडीपी के पूर्ण समर्थन का वादा किया. यह प्रस्ताव प्रशासन द्वारा भूमि नीतियों के संचालन की आलोचना के बीच आया है, जिसमें व्यावसायिक पट्टों का नवीनीकरण न करना और अतिक्रमण विरोधी कार्रवाइयाँ शामिल हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.