अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग, कही ये बात

Asiya Andrabi: जम्मू कश्मीर में आतंक की गतिविधियों से जुड़ी, देश के खिलाफ साजिश रचने वाली आसिया अंद्राबी को एक स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारी उनकी विचारधारा से असहमति है, लेकिन इसमें एक मानवीय पहलू भी है, क्योंकि उनकी उम्र काफी हो चुकी है और उन्होंने जेल में लंबा समय बिताया है. उनके पति ने भी जेल में 30 साल से ज्यादा समय बिताया है.

उन्हें मानवीय आधार पर सशर्त पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए और उनकी सजा की समीक्षा होनी चाहिए. उन्होंने यह बात तब कही जब PDP ने कश्मीर में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया. साथ ही साथ कहा कि वृक्षारोपण अभियान का यह महत्व है कि अगर कयामत का दिन भी आने वाला हो, तो उससे पहले भी इंसान को पौधे लगाने चाहिए. हमारी एक मशहूर कहावत है कि 'हमें पर्याप्त भोजन तभी मिलेगा जब जंगल बचे रहेंगे. हमारे पैगंबर (PBUH) ने भी इस पर जोर दिया था.

दिल्ली की एक विशेष NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) अदालत ने प्रतिबंधित महिला अलगाववादी संगठन 'दुख्तरान-ए-मिल्लत' (DeM) की संस्थापक कश्मीरी आसिया अंद्राबी को कई अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इन अपराधों में आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचना और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

आसिया के साथ उनकी दो सहयोगियों, सोफ़ी फ़हमीदा और नाहिदा नसरीन, को भी 30-30 साल कैद की सजा सुनाई गई. अदालत ने अंद्राबी पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि फहमीदा और नसरीन पर 7-7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह फैसला दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजोत सिंह ने सुनाया.

वहीं BJP प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हड़ताल, पत्थरबाजी, परेशान करने और स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक के छात्रों को कट्टरपंथी बनाने में अंद्राबी के शामिल होने से गंभीर नुकसान हुआ और सजा और भी कड़ी होनी चाहिए थी. एक कश्मीरी अलगाववादी, आसिया अंद्राबी को आतंकवाद में उसकी भूमिका और घाटी में हिंसा भड़काने के लिए एक स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. हम सजा का स्वागत करते हैं, हालांकि यह और भी सख्त होनी चाहिए थी, जिसमें मौत की सजा की मांग की गई थी.