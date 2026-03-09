जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल, युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार

Jammu Kashmir News: अमेरिका- इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ी है. इस जंग का असर जम्मू के आरएसपुरा के विश्व प्रसिद्ध बासमती चावल के कारोबार पर भी पड़ रहा है. लाखों टन चावल बंदरगाह पर फंसा है.
Jammu Kashmir News: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब भारत के एक्सपोर्ट कारोबार पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ने के कारण कई शिपमेंट बीच रास्ते में अटक गई हैं और कई कंटेनरों को बंदरगाहों पर रोक दिया गया है. इसका सीधा असर जम्मू के आरएसपुरा के विश्व प्रसिद्ध बासमती चावल के कारोबार पर भी पड़ा है.
आरएसपुरा की बासमती अपनी खुशबू और उच्च गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसे जीआई टैग (Geographical Indication) भी प्राप्त है. हर साल यहां से लाखों टन उच्च गुणवत्ता वाला बासमती चावल अरब देशों, यूरोप और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाता है लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण इस समय लाखों टन जीआई टैग्ड बासमती चावल कंटेनरों में भरकर रास्ते में फंसा हुआ है या कई बंदरगाहों पर अटका पड़ा है.
दर्ज की गई है गिरावट
एक्सपोर्ट रुकने के कारण बाजार में बासमती के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. कारोबारियों के अनुसार कीमतों में करीब 700 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट आ चुकी है, जिससे मिल मालिकों, व्यापारियों और किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. आरएसपुरा के बासमती मिल मालिकों का कहना है कि युद्ध के कारण शिपमेंट रुक जाने से उनका करोड़ों रुपये का माल विदेशों तक नहीं पहुंच पा रहा है और बड़ी मात्रा में पैसा भी फंस गया है.
किसानों पर पड़ रहा है असर
इसका असर सिर्फ कारोबारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरे व्यापार से जुड़े मिल मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों, पैकिंग से जुड़े कर्मचारियों और आसपास के लाखों किसानों पर भी पड़ रहा है. कारोबारियों का कहना है कि पहले कभी इस तरह के हालात नहीं बने थे लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय संकट के कारण पूरा एक्सपोर्ट चेन प्रभावित हो गया है. अगर जल्द ही हालात सामान्य नहीं हुए तो आरएसपुरा की बासमती के इस बड़े व्यापार को भारी आर्थिक झटका लग सकता है.
लोगों को है ये उम्मीद
फिलहाल बासमती कारोबार से जुड़े लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में युद्ध जल्द खत्म हो और हालात सामान्य हों, ताकि आरएसपुरा की बासमती की खुशबू एक बार फिर दुनिया के बाजारों तक पहुंच सके. इसके अलावा इस व्यापार से जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका सुरक्षित रह सके.
