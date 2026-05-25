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NIA की रडार पर जमात, कश्मीर में आतंकियों से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी, चलाया गया ये अभियान

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी के तहत आज फिर कश्मीर की कई जगहों पर जमात के आतंकी कनेक्शन को लेकर NIA ने छापेमारी की.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: May 25, 2026, 02:33 PM IST
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NIA की रडार पर जमात, कश्मीर में आतंकियों से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी, चलाया गया ये अभियान

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी के तहत आज फिर कश्मीर की कई जगहों पर जमात के आतंकी कनेक्शन को लेकर NIA ने छापेमारी की. जांच एजेंसी ने घाटी के श्रीनगर और शोपियां जिलों के कई इलाकों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया, यह कार्रवाई जमात के आतंकी नेटवर्क, ओवरग्राउंड वर्कर और संदिग्ध आतंकी फंडिंग गतिविधियों से संबंधों पर नकेल कसने के तहत की गई है. 

NIA ने शोपियां के इमाम साहिब इलाके में प्रतिबंधित JeI से जुड़े 'सिराज-उल-उलूम' और जमात-ए-इस्लामी के 'अमीर' के ठिकानों पर छापे मारे. इसके अलावा, श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में JeI से जुड़े एक स्कूल, 'जामियात-उल-बनात' में भी तलाशी ली गई. साथ ही साथ बता दें कि NIA की टीमों ने J&K पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मदद से संदिग्धों से जुड़े स्कूलों और रिहायशी परिसरों में भी तलाशी अभियान चलाया.

इससे पहले बारामूला में आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में RPG गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ था. अभियान को लेकर सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि शनिवार ( 23 मई 2026) को  देर रात बारामूला जिले के निलसार कंडी इलाके में एक समन्वित तलाशी अभियान के दौरान रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है.

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घाटी में यह अभियान बारामूला पुलिस, 52 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया, जब एक विशेष खुफिया जानकारी मिली कि इलाके में आतंकवादियों से जुड़ा सामान मौजूद है. तलाशी के दौरान, सुरक्षा बलों ने OG-7V RPG गोला-बारूद के 14 राउंड और PG-7P RPG गोला-बारूद के 9 राउंड जब्त किए. 

अधिकारियों ने कहा कि इस बरामदगी से एक संभावित खतरा टल गया है और यह पूरे उत्तरी कश्मीर में चल रहे आतंकवाद विरोधी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता है. गोला-बारूद को तकनीकी जांच और फोरेंसिक विश्लेषण के लिए हिरासत में ले लिया गया है और कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया है. सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि आसपास के इलाकों में तलाशी तेज कर दी गई है ताकि आतंकवादियों से किसी भी संभावित जुड़ाव का पता लगाया जा सके और गोला-बारूद छिपाने में शामिल लोगों की पहचान की जा सके. 

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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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