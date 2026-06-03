घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख, देखता रह गया विपक्ष

Jammu Kashmir News: NC विधायकों की अहम रणनीति बैठक को उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष पर एक व्यंग्यात्मक हमले में बदल दिया, जब उन्होंने अपनी विधायकों की बैठक गुपकार से दाचीगाम वन्यजीव पार्क में शिफ्ट कर दी. इसकी सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है.
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Omar Abdullah: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के साथ अपनी तय बैठक करते हुए विपक्ष पर एक व्यंग्यात्मक हमला किया, जब उन्होंने अपनी गुपकार वाली रिहाइश से बैठक को दाचीगाम वन्यजीव पार्क में शिफ्ट कर दिया. सभी को चौंकाते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक SRTC की गाड़ियों में सवार होकर दाचीगाम नेशनल पार्क की ओर गए और यहां पर उन्होंने 19 महीनों में NC के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज का जायजा लिया.
हालांकि, इससे पहले लोगों में तब अफरा-तफरी का माहौल हो गया जब विधायक, सांसद और मंत्री जब बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे. इस दौरान वो SRTC की गाड़ियों में बैठ गए और एक साथ लोक भवन और LG के दफ्तर की ओर जाने वाले रास्ते पर निकल पड़े. तब लोग सोच रहे थे कि उमर शायद LG के दफ्तर अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं. लेकिन कुछ ही देर बाद उमर अब्दुल्ला की एक पोस्ट आई और अटकलों पर विराम लग गया.
Crossed Shalimar for unknown destination! pic.twitter.com/nTXhrs3IIj
उन्होंने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे आपको निराश करने के लिए अफसोस है, लेकिन इसे आखिरी समय पर शिफ्ट नहीं किया गया है. मेरा हमेशा से इरादा था कि यह मीटिंग ऑफ-साइट की जाए और सारे इंतजाम, कुछ दिन पहले ही, मेरे द्वारा चुनी गई जगह पर कर दिए गए थे. ये ट्वीट उमर ने इसलिए किया क्योंकि चर्चा ये थी कि ये मीटिंग अचानक इस जगह पर हुई है.
इससे पहले विपक्ष, खासकर विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा ने कहा था कि यह बैठक उमर सरकार की आखिरी बैठक होगी. उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि उमर अपने 'डूबते जहाज' को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्द आप सुनेंगे कि सरकार गिर गई है. सरकार और NC (नेशनल कॉन्फ्रेंस) पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है. यह बैठक सरकार को बचाने की आखिरी कोशिश साबित होगी.
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