घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली जान से मारने की धमकी, क्यों छिड़ी चर्चा?

Jammu Kashmir: फाल्कन स्क्वॉड (रेजिस्टेंस फ्रंट/लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी) का एक पोस्टर ऑनलाइन देखा गया. जिसमें कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए धमकी भरे मैसेज थे. पोस्टर सिर्फ सोशल मीडिया पर मिला और कहीं चिपकाया नहीं गया था. इस पोस्टर के बाद मुस्लिम जांबाज फोर्स का एक और पोस्टर लगा, जिसमें कहा गया था कि जब तक भारत खत्म नहीं हो जाता और कश्मीर आजाद नहीं हो जाता तब तक लड़ाई जारी रहेगी.

यह पोस्टर सुबह-सुबह साउथ कश्मीर के कुलगाम के कटसुआ गांव में जॉइंट पेट्रोल पार्टी को मिला. इन पोस्टरों ने घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडित समुदाय में फिर से डर पैदा कर दिया है. एक कश्मीरी पंडित डॉ. संदीप मावा जिनके जीजा माखन लाल बिंदरू को 5 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर में उनकी मेडिकल दुकान पर TRF ने मार डाला था. यह TRF द्वारा की गई एक टारगेटेड किलिंग थी. बिंदरू का नाम हाल ही के फाल्कन पोस्टर में भी लिखा गया था, साथ ही राहुल पंडिता और कई अन्य लोगों के नाम भी थे, जिन्हें 2021-2023 में TRF ने मार डाला था.

डॉ. संदीप मावा ने कहा कि 2021 में अमित शाह का दौरा था, उस समय मेरे जीजा माखन लाल को गोली मार दी गई थी, उसके बाद मुस्लिम जांबाज फोर्स और TRF ने मुझे निशाना बनाया सरकार को और जागरूक होना चाहिए, लेकिन और सुरक्षा देने के बजाय इसे नीचा दिखाया गया है, यह एक सांठगांठ लगती है.

आगे कहा कि जहां तक ​​खतरे की बात है, मैं साफ करना चाहता हूं कि हम इस जगह को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इस जगह को वापस “गुलदस्ता” नहीं बना देते, जब तक हम एक नहीं होंगे, यह आतंकवाद खत्म नहीं होगा. सरकार को यहां रहने वाले पंडितों और जो लोग आना चाहते हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए. सिक्योरिटी को और एक्टिवेट करना चाहिए, ऑपरेशन ऑल आउट को और एक्टिवेट करना चाहिए.

डर अभी इतना ज्यादा नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को कदम उठाने चाहिए. मुझ पर 7 टेरर अटैक हुए हैं, यह सब करने की इच्छा है, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि यह कोई इलेक्शन का खतरा नहीं है, यह एक सीरियस खतरा है. सभी सिक्योरिटी तैयारियां की जानी चाहिए” एक सोशल इन्फ्लुएंसर विजय रैना ने कहा कि मुस्लिम जांबाज फोर्स और फाल्कन स्क्वाड की हरकतों का अब कोई असर नहीं है, वे अपना वजूद दिखाना चाहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान से भी सारा सपोर्ट खो दिया है, हां कुछ यहां हो सकते हैं लेकिन सिक्योरिटी फोर्स सफल ऑपरेशन कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा, भले ही उनके सपोर्ट पर कार्रवाई की गई हो.

जी न्यूज की टीम मट्टन इलाके में उस जगह गई जहां कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, मट्टन का खार मोहल्ला वह जगह है जहां अभी भी बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित रहते हैं. उनमें से कुछ ऐसे हैं जो माइग्रेट नहीं हुए थे और कुछ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम में नौकरी मिलने के बाद वापस आ गए थे लेकिन ज्यादातर पंडित एक दिन पहले ही जम्मू छोड़ चुके थे. शिवरात्रि और वहां मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि माहौल शांतिपूर्ण है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा सपोर्ट है. उन्होंने कहा कि हमें कोई डर नहीं है, हम आजादी से जी रहे हैं.

मट्टन और कुलगाम जैसे इलाकों में मुस्लिम जांबाज फोर्स और फाल्कन स्क्वाड के कथित पोस्टर सामने आए हैं, जिनमें पिछली टारगेटेड किलिंग का जिक्र है और माइनॉरिटी कम्युनिटी को चेतावनी दी गई है. इन धमकियों के बाद घाटी में सिक्योरिटी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया था, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इलाके के हाई-प्रोफाइल दौरे के साथ हुआ था.

धमकियों के जवाब में ट्रांजिट कैंप या परमानेंट बस्तियों में रहने वाले कुछ कश्मीरी पंडितों ने बेहतर सिक्योरिटी की मांग फिर से की है और कुछ मामलों में, कश्मीरियों ने जम्मू में इस्तेमाल होने वाले विलेज डिफेंस गार्ड्स मॉडल की तरह, सेल्फ-डिफेंस के लिए हथियारों की रिक्वेस्ट की है. फाल्कन स्क्वाड और मुस्लिम जांबाज़ फोर्स के हालिया धमकी भरे पोस्टरों की पुलिस जांच में पता चला है कि ये सांप्रदायिक अस्थिरता पैदा करने के लिए स्थापित आतंकी ग्रुप्स के एक स्ट्रेटेजिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैंपेन का हिस्सा हैं. सुरक्षा एजेंसियों को खास तौर पर ट्रांजिट कैंपों और कश्मीर के अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों में हाई अलर्ट पर रखा गया है.