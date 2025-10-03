Advertisement
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत, क्यों कहा- ये अस्तित्व की पुकार है

Ladakh News: लद्दाख में हुए प्रदर्शन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि उत्तराखंड, लद्दाख और POK में जेनरेशन Z ने उन व्यवस्थागत विफलताओं के खिलाफ उठ खड़ा होना शुरू कर दिया है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 03, 2025, 09:03 PM IST
Ladakh News: बीते दिन लद्दाख में भारी प्रदर्शन हुआ था. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था और कई जगह पर तोड़फोड़ की थी. हालांकि अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, इसी बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि उत्तराखंड, लद्दाख और POK में जेनरेशन Z ने उन व्यवस्थागत विफलताओं के खिलाफ उठ खड़ा होना शुरू कर दिया है, जिन्होंने उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया है और शासन में उनका विश्वास खत्म कर दिया है.

खत्म कर दिया विश्वास
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि उत्तराखंड, लद्दाख और POK में जेनरेशन Z ने उन व्यवस्थागत विफलताओं के खिलाफ उठ खड़ा होना शुरू कर दिया है, जिन्होंने उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया है और शासन में उनका विश्वास खत्म कर दिया है.

उभर रही है जेनरेशन Z
मुफ्ती ने X पर लिखा कि उत्तराखंड से लद्दाख और सीमा पार कश्मीर में जेनरेशन Z उभर रही है क्योंकि जब आपका भविष्य अंधकारमय लगता है और आपके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, तो प्रतिरोध की कोई सीमा नहीं होती. ये वे युवा हैं जिन्होंने भविष्य के लिए कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, हर नियम का पालन किया और आशा की किरण को थामे रखा. लेकिन अब उन्हें उस भविष्य का वादा हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है. वे सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं. वे सत्ता का सामना सच्चाई से कर रहे हैं क्योंकि जिस व्यवस्था में उन्हें विश्वास करने के लिए कहा गया था, उसने उन्हें बुरी तरह से निराश किया है. 

यह अस्तित्व की पुकार है
यह सिर्फ शोर नहीं है, यह दिल टूटने का प्रतिरोध है. यह विद्रोह नहीं, बल्कि अस्तित्व की पुकार है. वे अब और कुछ नहीं मांग रहे वे वही मांग रहे हैं जो उनका हक़ है, जवाबदेही, न्याय, अवसर और गरिमा.उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पीओके, उत्तराखंड और लद्दाख में युवाओं के विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "यह हमारे देश भारत और पड़ोसी पाकिस्तान के लिए भी एक चेतावनी है. नई पीढ़ी के आंदोलन को सिर्फ शोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए,  युवा अब अपील नहीं कर रहे, बल्कि अपनी मांगें रख रहे हैं.

Syed Khalid Hussain

jammu kashmir news

