'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप, क्यों हुआ विवाद?

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में एक पुलिस वाले के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई गई है. युवक ने कहा है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) मोहम्मद मकबूल डार ने उसके साथ मारपीट की और उसे धक्का दिया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 06, 2025, 01:01 PM IST
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप, क्यों हुआ विवाद?

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिसे सुनकर लोग दंग हो जा रहे हैं. यहां पर एक पुलिस वाले ने एक आदमी पर हमला कर दिया. इसके बाद युवक ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में युवक ने कहा है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) मोहम्मद मकबूल डार ने उसके साथ मारपीट की और उसे गलत तरीके से धक्का दिया. जिसके बाद डोडा पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है.

मामले को लेकर पुलिस ने पुलिस फोर्स के अंदर किसी भी तरह के गलत व्यवहार के प्रति अपनी जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को बनाए रखते हुए, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं इस मामले की आगे की जांच चल रही है. रिपोर्ट के मुताबिक ASI मोहम्मद मकबूल डार, अपने बेटे गुलाम अली के साथ, मारुति सुजुकी इग्निस (नंबर प्लेट JK06B8824) में जा रहे थे. कार एक मार्केटप्लेस में पार्क की गई थी. डार और अली एक दुकान से बाहर निकले और इग्निस में गए.

इसके बाद अंजार मजीद मलिक ने अपनी गाड़ी कार के सामने पार्क कर दी. डार ने कार स्टार्ट की और बाएं मुड़ने लगे लेकिन मलिक का स्कूटर रास्ता रोक रहा था. डार और मलिक दोनों ने अपनी गाड़ियां थोड़ी पीछे कीं, लेकिन डार हट नहीं सका. एक राहगीर ने मलिक से अपना स्कूटर साइड में करने को कहा. इस दौरान कार में बैठे लोगों और मलिक के बीच बहस हो गई क्योंकि मलिक ने अपना स्कूटर हटाने से मना कर दिया और पुलिस ऑफिसर से बाएं मुड़ने को कहा. आखिरकार, मलिक ने डार को रास्ता देने के लिए अपना स्कूटर पीछे किया. जैसे ही मलिक स्कूटर साइड में पार्क कर रहा था तभी अली कार से बाहर निकला और तेज बहस करने लगा. 

इसके बाद डार कार से बाहर निकला, मलिक का फोन फेंक दिया और उसे बार-बार थप्पड़ मारे. डार ने मलिक को पकड़ लिया और उसे एक कार से धक्का दे दिया. इस लड़ाई के बाद अली ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई.

Abhinaw Tripathi

jammu kashmir news

