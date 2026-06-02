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कश्मीर जाने से पहले जान लें ये खबर, इतने दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट; पीक सीजन में टेंशन में आए पर्यटक

Srinagar Airport: आने वाले समय में कश्मीर में पर्यटन को एक बड़ा झटका लग सकता है.  श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे के बड़े पैमाने पर रखरखाव के काम के कारण हवाई यातायात बाधित हो सकती है, जिससे पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़  सकता है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:41 PM IST
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Jammu Kashmir News: कश्मीर का पर्यटन उद्योग वह पहले से ही पहलगाम आतंकी हमले के नतीजों से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है. अब उसे एक और बड़ा झटका लगने वाला है, ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे के बड़े पैमाने पर रखरखाव के काम के कारण जुलाई से अक्टूबर तक पर्यटन के सबसे व्यस्त मौसम में हवाई संपर्क बाधित होने की संभावना है, जिसमें अक्टूबर में लगातार 16 दिनों तक हवाई अड्डा पूरी तरह बंद रहेगा.

दरअसल, श्रीनगर हवाई अड्डा प्राधिकरण ने भारतीय वायु सेना के साथ समन्वय में रनवे के रखरखाव का एक चरणबद्ध कार्यक्रम प्रस्तावित किया है, जिसका इस साल जुलाई और अक्टूबर के बीच उड़ानों के संचालन पर काफी असर पड़ सकता है. रखरखाव के काम को आसान बनाने के लिए, हवाई अड्डे का रनवे 1 जुलाई, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक हर सोमवार और मंगलवार को उपलब्ध नहीं रहेगा. 

फैसले से हजारों यात्री होंगे प्रभावित

यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो इस कार्यक्रम के कारण उन दिनों वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन में बदलाव होने की उम्मीद है, जिससे हजारों यात्री प्रभावित होंगे. इनमें गर्मियों और पतझड़ के मौसम में घाटी घूमने आने वाले पर्यटक भी शामिल हैं. यह बाधा और भी गंभीर होने वाली है; 1 अक्टूबर, 2026 से 16 अक्टूबर, 2026 तक रनवे के संचालन को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव है. इस अवधि के दौरान, किसी भी विमान की आवाजाही संभव नहीं होगी, जिससे यदि इस प्रस्ताव को अंतिम नियामक मंज़ूरी मिल जाती है, तो कश्मीर आने-जाने वाला सारा हवाई यातायात प्रभावी रूप से निलंबित हो जाएगा.

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श्रीनगर हवाई अड्डा प्राधिकरण ने क्या कहा? 

श्रीनगर हवाई अड्डा प्राधिकरण ने अपने आधिकारिक 'X' (ट्विटर) हैंडल पर यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है, जिसमें कहा गया कि भारतीय वायु सेना द्वारा नियोजित रनवे रखरखाव कार्यों के हिस्से के रूप में, यह प्रस्ताव है कि श्रीनगर हवाई अड्डे का रनवे 1 जुलाई, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक हर सोमवार और मंगलवार को उपलब्ध नहीं रह सकता है. 

इसके अलावा, 1 अक्टूबर, 2026 से 16 अक्टूबर, 2026 तक रनवे के संचालन को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव है. यात्रियों को विनम्रतापूर्वक सलाह दी जाती है कि उपरोक्त योजना वर्तमान में नियोजन चरण में है. जैसे ही कार्यक्रम को औपचारिक रूप से मंज़ूरी मिल जाएगी, विस्तृत जानकारी आधिकारिक माध्यमों से साझा की जाएगी. यात्रियों से अनुरोध है कि वे विश्वसनीय और समय पर जानकारी के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे और अपनी संबंधित एयरलाइनों से जुड़े रहें.

कश्मीर में पर्यटन को लगेगा झटका 

यह घोषणा कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक झटके की तरह है. यह क्षेत्र कश्मीर में पर्यटकों की आमद को फिर से बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा था, जो पहलगाम में हुए जानलेवा आतंकी हमले के बाद लगभग शून्य हो गई थी. पर्यटन से जुड़े लोगों को डर है कि हवाई संपर्क में लंबे समय तक रुकावट आने से बुकिंग रद्द हो सकती हैं, बुकिंग कम हो सकती हैं और होटलों, टूर ऑपरेटरों, ट्रांसपोर्टरों और इस क्षेत्र पर निर्भर अन्य व्यवसायों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है. यह कश्मीर के पर्यटन उद्योग के लिए एक और बड़ा झटका साबित होगा.

व्यापार जगत से जुड़े लोगों ने क्यों जताई चिंता 

चेंबर ऑफ कॉमर्स कश्मीर के अध्यक्ष तारिक गनी ने कहा कि जाहिर है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसे समय में जब कश्मीर का पर्यटन क्षेत्र उबरने और अपनी गति फिर से पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, इस तरह के फैसले के गंभीर परिणाम होंगे. हालांकि जुलाई में प्रस्तावित पाबंदियों का शायद उतना बड़ा असर न हो, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान आमतौर पर पर्यटकों की आमद धीमी हो जाती है, लेकिन अक्टूबर में प्रस्तावित बंदी एक बड़ी चिंता का विषय है. 

अक्टूबर न केवल कश्मीर के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए पर्यटन के लिहाज से सबसे व्यस्त महीनों में से एक होता है. यह दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के समय आता है, जब यात्रा की मांग अपने चरम पर होती है. इस दौरान हवाई अड्डे का संचालन बंद करने से पर्यटकों की आमद पर गंभीर असर पड़ सकता है और भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है. पहलगाम हमले के बाद, पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ठप हो गया था. 

सरकार, पर्यटन से जुड़े लोगों, होटल मालिकों, ट्रैवल ऑपरेटरों और स्थानीय समुदायों के अथक प्रयासों के बाद ही लोगों का भरोसा बहाल हो पाया और पर्यटक घाटी में वापस लौटे. ठीक जब पर्यटन फिर से पटरी पर आने लगा था, तब यह प्रस्तावित बंदी उस सारी प्रगति को खत्म करने का खतरा पैदा कर रही है.

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रख-रखाव के कार्यक्रम पर मुहर लगनी बाकी 

हालांकि, रखरखाव का यह कार्यक्रम अभी योजना के चरण में है और इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है. कश्मीर पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे रुकावटों को कम से कम करें और जहां भी संभव हो, वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार करें, ताकि पर्यटन क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा सके. यह क्षेत्र इस इलाके की अर्थव्यवस्था और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है.

कश्मीर हाउस बोट एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजूर पख्तून ने कहा कि दुर्भाग्य से, मुझे यह कहना पड़ रहा है कि इस फैसले का कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर काफी गहरा असर पड़ने की संभावना है. हमारी एकमात्र उम्मीद यह है कि सरकार इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करे और इसे लागू करने से पहले कोई दूसरा विकल्प तलाशे. 

आगे कहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और पर्यटन का सबसे व्यस्त मौसम भी आने वाला है; ऐसे में हवाई संपर्क में किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर उन हज़ारों लोगों की रोजी-रोटी पर पड़ेगा जो पर्यटन पर निर्भर हैं. पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस क्षेत्र को फिर से पटरी पर लाने के लिए हमने बहुत कड़ी मेहनत की थी, और आज उसके नतीजे भी दिख रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों का आना फिर से बढ़ने लगा है.

अधिकारियों ने क्या कहा? 

हालांकि, अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि हवाई अड्डे के रनवे के बुनियादी ढांचे की लंबे समय तक सुरक्षा, विश्वसनीयता और परिचालन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए यह रखरखाव परियोजना बेहद जरूरी है, लेकिन घाटी के व्यापारी और क्षेत्रीय राजनेता इस पर चिंता जता रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि वे यह काम रात के समय या पर्यटन के कम व्यस्त मौसम में करवाएं. 

उनका तर्क है कि पर्यटन जम्मू-कश्मीर के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के GSDP (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) में लगभग 7% का योगदान देता है. और कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली इस एकमात्र और बेहद अहम जीवनरेखा को बंद करने का कश्मीर की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की रोजी-रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा.

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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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