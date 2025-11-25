Advertisement
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, जम्मू-कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला

Jammu Kashmir Jail: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के कई तार यानी सीधा कनेक्शन जम्मू-कश्मीर से जुड़ने के बाद जम्मू-कश्मीर की सभी जेलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था. जम्मू-कश्मीर पुलिस भी आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 25, 2025, 11:09 AM IST
Jammu Kashmir Jail News: आतंकियों के तंत्र को खत्म करने और आतंकी संगठनों में भर्ती पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. आतंकवाद मुक्त जम्मू-कश्मीर की परिकल्पना साकार करने के लिए, लगातार खास इंतजाम किए जा रहे हैं. जम्मू-कश्मीर की जेलों में कैदियों बैरकों की पहले से भी मुस्तैद निगरानी करने के साथ आतंकवादियों की बैरक व्यवस्था में बदलाव हुआ है. अब जेलों में बंद आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड वर्करों (OGWs) को सामान्य कैदियों से अलग बैरकों में रखा जाएगा.

मेल-जोल पर रोक

आतंकियों व OGWs का अन्य कैदियों के साथ मेल-जोल भी सीमित/प्रतिबंधित किया जा रहा है ताकि वे जेल के भीतर से अपनी आतंकी दुकान यानी टेरर नेटवर्क को न चला सकें. जम्मू-कश्मीर प्रशासन और खुफिया एजेंसियों खासकर जेल विभाग की एक खुफिया विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कुछ आतंकी जेल के अंदर से ही अपना टेरर नेटवर्क चला रहे हैं. 

खुफिया रिपोर्ट पर एक्शन

जम्मू-कश्मीर प्रशासन और खुफिया एजेंसियों खासकर जेल विभाग की एक खुफिया विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कुछ आतंकी जेल के अंदर से ही अपना टेरर नेटवर्क चला रहे हैं. वो जेल के अंदर से ही अपने भारत विरोध मिशन के तहत जेल में बंद कैदियों का ब्रेनवॉश कर रहे हैं. वो आतंकी अन्य कैदियों को बाहर जाकर हिंसा के लिए उकसा रहे थे. इसके साथ ही वो लोग उन्हें आतंकी संगठनों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में तैयार कर रहे थे'.

जेलों में खास चौकसी

प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में दो सेंट्रल जेल हैं, पहली कोट भलवाल (जम्मू) और दूसरी सेंट्रल जेल श्रीनगर जेल है. इसके अलावा वहां 10 जिला जेल, एक विशेष कारावास और एक उपकारावास मौजूद हैं. इन सभी जेलों में कुल मिलाकर करीब 4,000 कैदियों को रखने की क्षमता है. आपको बता दें कि प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों और बैरकों की सुनियोजित और नियमित औचक जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत रोक लगाई जा सके.

जेल में तलाशी अभियान

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के कई तार यानी सीधा कनेक्शन जम्मू-कश्मीर से जुड़ने के बाद जम्मू-कश्मीर की सभी जेलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था. जम्मू-कश्मीर पुलिस भी आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रही है.

