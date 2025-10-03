Advertisement
देश

जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल, इस बार क्यों पड़ेगी ज्यादा ठंड?

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में सर्दियां पड़ने लगी है, IMD ने अगले दो दिनों में भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है. ला नीना के प्रभाव की वजह से इस बार घाटी में काफी ज्यादा ठंढ पड़ेगी.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 03, 2025, 04:46 PM IST
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल, इस बार क्यों पड़ेगी ज्यादा ठंड?

Jammu Kashmir News: देशभर के कई हिस्सों से धीरे-धीरे मानसून विदाई ले रहा है, अब सर्दियां दस्तक देगी, इसी बीच जम्मू कश्मीर में धीरे-धीरे सर्दियां दस्तक दे दी है, IMD ने अगले दो दिनों में भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग का ये भी कहना है कि ला नीना के प्रभाव की वजह से इस बार घाटी में काफी ज्यादा ठंढ पड़ेगी. इसके अलावा IMD ने और क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं. 

कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और एक नए पश्चिमी विक्षोभ के 5-7 अक्टूबर तक मध्यम बर्फबारी और बारिश होने का अनुमान है. यह मौसम ला नीना के कारण पूरे भारत में कठोर सर्दी पड़ने की भविष्यवाणी के अनुरूप है. इसे लेकर आईएमडी कश्मीर ने कहा कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई. गुलमर्ग में अफरवत चोटी और अनंतनाग में सिंथन टॉप सहित कई जगहों पर बर्फबारी दर्ज की गई. श्रीनगर जैसे मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई, 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के जम्मू-कश्मीर को प्रभावित करने की उम्मीद है.

IMD ने कहा कि पहलगाम, कुलगाम, सिंथन दर्रा, शोपियां, पीर की गली, सोनमर्ग, ज़ोजिला दर्रा, राजदान दर्रा, गुलमर्ग और साधना दर्रा सहित प्रमुख पर्वतीय दर्रों और क्षेत्रों के ऊँचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना है. बर्फबारी के अलावा, तापमान में भारी गिरावट का अनुमान है, आईएमडी का कहना है कि तापमान में 8-10 डिग्री की गिरावट हो सकती है.

आईएमडी ने यात्रियों, पर्वतारोहियों और परिवहनकर्ताओं के लिए एक सलाह जारी की है कि वे अपनी यात्रा की सावधानीपूर्वक योजना बनाएं, क्योंकि मौसम के कारण भूस्खलन, भूस्खलन और फिसलन भरी सड़कों के कारण व्यवधान उत्पन्न हो सकता है. प्रत्याशित बर्फबारी, ला नीना जलवायु पैटर्न से प्रभावित, संभावित रूप से कड़ाके की सर्दी का प्रारंभिक संकेत है.

आईएमडी और अन्य वैश्विक जलवायु मॉडल इस बात की प्रबल संभावना दर्शाते हैं कि 2025 के मानसून के बाद के महीनों में ला नीना की स्थिति उत्पन्न होगी. ला नीना के तहत, कश्मीर में सर्दियां बहुत अधिक ठंडी होंगी. विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्तमान ला नीना के कारण उत्तरी और मध्य मैदानी इलाकों में भीषण शीत लहरें और नवंबर 2025 और फरवरी 2026 के बीच लंबी और अधिक तीव्र शीत लहरें आ सकती हैं.

Syed Khalid Hussain

jammu kashmir news

