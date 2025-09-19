आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख, क्या है त्रिनेत्र ?

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं. अब कश्मीर घाटी के घने जंगलों में भूमिगत बंकरों में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें खदेड़ने के लिए भू-भेदी रडार (जीपीआर) से लैस उन्नत ड्रोन तैनात कर रहे हैं.
Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर की जमीन से आतंकवाद जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर घाटी के घने जंगलों में भूमिगत बंकरों में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें खदेड़ने के लिए भू-भेदी रडार (जीपीआर) से लैस उन्नत ड्रोन तैनात कर रहे हैं. इनमें से सबसे नया ड्रोन त्रिनेत्र है, जो एक अत्याधुनिक अमेरिकी ड्रोन का भारतीय संस्करण है. यह तैनाती सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उन आतंकवादियों के खिलाफ तकनीक का लाभ उठाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिन्होंने रिहायशी इलाकों में छिपने के बजाय घने जंगलों और ऊंची चोटियों पर कंक्रीट के भूमिगत ठिकाने बनाने की रणनीति अपनाई है.
सुरक्षा बलों द्वारा कई कंक्रीट बंकरों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के बाद आतंकवादियों की यह रणनीति बेनकाब हो गई. सुरक्षा बलों की एक उच्च स्तरीय बैठक में घने जंगलों में छिपे आतंकी ठिकानों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों की तीसरी आंख त्रिनेत्र ड्रोन को तैनात करने का निर्णय नहीं लिया गया. भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए शामिल किया जा रहा त्रिनेत्र ड्रोन एक अत्याधुनिक अमेरिकी ड्रोन का "भारतीयकृत" संस्करण, जिसे एक अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है.
इस ड्रोन में दिन-रात निगरानी के लिए उन्नत इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल (ईओ) और इन्फ्रारेड (आईआर) सेंसर लगे हैं, यह मानवीय गतिविधियों का पता लगाकर उन्हें ट्रैक कर सकता है और विश्लेषण के लिए उच्च-रिजॅाल्यूशन वाली तस्वीरें ले सकता है. त्रिनेत्र एक एआई-संचालित उड़ान इंजन द्वारा संचालित है जो स्वायत्त उड़ान, 360° बाधा निवारण और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है. यह क्षमता कश्मीर घाटी के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण है.
वास्तविक समय में वीडियो स्ट्रीमिंग प्रदान करके, यह ड्रोन जमीनी कमांडरों के लिए स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे वे सोच-समझकर निर्णय ले पाते हैं. बंकरों का पता लगाने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए, इन ड्रोनों को भूमिगत रिक्त स्थानों का पता लगाने के लिए ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सहित विशेष सेंसर से लैस किया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में आतंकवादियों की नई रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए इस आतंकवाद-रोधी रणनीति को अपना रही हैं.
रिपोर्टों से पता चलता है कि 2020 से 2022 तक आतंकवाद-रोधी अभियानों में तेज़ी आई है, जिनमें रिहायशी इलाकों में छिपे ठिकानों को निशाना बनाया गया है. आतंकवादी समूह अब विशाल जंगलों और पहाड़ी इलाकों में अच्छी तरह से छिपे हुए भूमिगत बंकर बना रहे हैं. इन भूमिगत ढांचों में लंबे समय तक छिपने के लिए जरूरी सामान भरा हुआ है.
इसके जवाब में, सुरक्षा बल नई तकनीकों का इस्तेमाल करके घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों की निगरानी चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, जीपीआर से लैस ड्रोन इन छिपे हुए ठिकानों का पता लगाने में एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं. ड्रोन का उपयोग अन्य नए और मौजूदा आतंकवाद-रोधी उपकरणों, जैसे उपग्रह निगरानी, पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए एआई और अन्य सेंसर तकनीकों का पूरक है.
त्रिनेत्र ड्रोन की तैनाती भारत द्वारा अपनी आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए स्वदेशी और उन्नत तकनीक का उपयोग करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, इस रणनीति में विभिन्न परिचालन संदर्भों में विभिन्न ड्रोन और ड्रोन-रोधी प्रणालियों की तैनाती शामिल है. जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों ने अपनी रणनीति बदल दी है और कश्मीर घाटी के घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में भूमिगत बंकरों और ठिकानों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं. यह बदलाव आतंकवाद-रोधी अभियानों में तेज़ी और स्थानीय समर्थन में कमी का सीधा नतीजा है, जिससे आतंकवादी समूहों को ज़्यादा दूर-दराज़ और छिपे हुए ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करनी पड़ रही हैं.
