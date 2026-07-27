जम्मू-कश्मीर में 40 हजार से अधिक मेडिकल, पैरामेडिकल और नॉन-गजेटेड स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सोमवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 2.5 दिन का अतिरिक्त वेतन (2½ Days Pay & Allowances) बहाल करने की मांग उठाई. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के फैसले से पूरे स्वास्थ्य विभाग के हजारों कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ा है.
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के अनुसार जनवरी 2026 में जारी सरकारी आदेश के तहत रविवार और अन्य सरकारी छुट्टियों में रोस्टर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला 2.5 दिन का अतिरिक्त वेतन बंद कर दिया गया. इसी फैसले के विरोध में जम्मू-कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों के कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं.
मेडिकल कॉलेज एवं एसोसिएट हॉस्पिटल, जम्मू के नॉन-गजेटेड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रधान अरुण शर्मा ने कहा कि इस फैसले से 40 हजार से अधिक कर्मचारी प्रभावित हुए हैं. उन्होंने बताया कि कई बार स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू से मुलाकात कर मांग रखी गई, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं.
अरुण शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार आदेश वापस लेकर कर्मचारियों का 2.5 दिन का वेतन बहाल नहीं करती, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कर्मचारी छुट्टियों के दिनों में ड्यूटी का बहिष्कार भी करेंगे. उनका कहना है कि यदि इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.