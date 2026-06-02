जम्मू-कश्मीर में कल क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार पर क्या खतरा मंडरा रहा है? उमर के एक फैसले ने इस सवाल को हवा दे दी है. उमर ने 3 जून यानी कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक आपात बैठक बुलाई है. अचानक इस तरह बैठक बुलाने से कयास लगने लगे हैं कि पार्टी के भीतर क्या सब कुछ ठीक नहीं है? BJP का दावा है कि NC के भीतर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है. सरकार जल्द ही गिर सकती है. इन सवालों के जवाब में उमर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 3 जून को विधायकों की एक आपात बैठक बुलाई है. बैठक उमर के आवास पर होनी तय है. नेशनल कॉन्फ्रेंस भले ही इसे एक रूटीन बैठक बता रही है, लेकिन अचानक बुलाई गई इस बैठक ने जम्मू-कश्मीर के सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है.

BJP, PDP और अपनी पार्टी जैसे विपक्षी दल कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. सूत्रों का कहना है कि NC विधायक पार्टी से खुश नहीं हैं और पार्टी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी कश्मीर मंत्री परिषद का विस्तार नहीं कर पा रही है. UT में उमर के नेतृत्व वाली सरकार में केवल 9 मंत्री हो सकते हैं. अभी तक जम्मू-कश्मीर मंत्र परिषद में केवल 6 मंत्री (मुख्यमंत्री सहित) हैं. बाकी 4 पद शपथ ग्रहण समारोह के समय कांग्रेस के लिए खाली रखे गए थे, क्योंकि NC की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने यह कहते हुए सरकार से बाहर रहने का फैसला किया था कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता, तब तक वे सरकार में शामिल नहीं होंगे.

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I love how the people who know the least about the meeting I’ve called with my MLAs are talking the most. Remember one thing - those who know don’t speak & those who speak sit in the opposition. — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 31, 2026

सूत्रों ने यह भी बताया कि कुछ मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं और विधायक चाहते हैं कि उमर उनके खिलाफ कार्रवाई करें. ऐसे हालात में कई सवाल उठ रहे हैं. मसलन, क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार गिरने की कगार पर है? क्या पार्टी के विधायक उमर अब्दुल्ला से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने कड़ा कदम नहीं उठाया? उमर अब्दुल्ला ने अचानक 3 जून को विधायकों की बैठक क्यों बुलाई, जिसमें NC का समर्थन करने वाले विधायक भी शामिल हैं?

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अपने 'डूबते जहाज़' को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं. बहुत जल्द आप सुनेंगे कि सरकार गिर गई है. शर्मा ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार और NC (नेशनल कॉन्फ्रेंस) पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री कई दिनों तक गायब रहने के बाद अब फिर से सामने आए हैं. उन्होंने 3 तारीख को एक बैठक बुलाई है. यह बैठक सरकार को बचाने की आखिरी कोशिश होगी.

शर्मा ने कहा की कि यह सरकार अंदर से पहले ही टूट चुकी है. अब बस यह ख़बर बाहर आने में थोड़ा ही समय लगेगा. बहुत जल्द मीडिया चैनलों के ज़रिए हमें पता चलेगा कि यह सरकार अब नहीं रही.

BJP के एक वरिष्ठ नेता अल्ताफ़ ठाकुर ने दावा किया कि पार्टी के भीतर कई विधायक उमर अब्दुल्ला से नाराज़ हैं. हालांकि उन्हें मनाने की पहले भी कोशिशें की गई थीं, लेकिन वे नाकाम रहीं. 3 जून तक इंतज़ार कीजिए, और देखिए कि इस बैठक के बाद क्या होता है?

अपनी पार्टी के प्रवक्ता मुंतज़िर मेहदी ने भी माना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायक पार्टी से नाराज़ हैं और उसे छोड़ना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला उस जनादेश को पूरा करने में नाकाम रहे हैं जो उन्हें मिला था. मैं निजी तौर पर ऐसे कई विधायकों को जानता हूं जो पार्टी से नाराज़ हैं. यह बैठक विधायकों को मनाने की एक कोशिश से ज़्यादा कुछ नहीं है.

वहीं बीजेपी के बयान पर तंज कसते हुए उमर ने अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करके पलटवार किया. उन्होंने कहा कि मुझे यह देखकर अच्छा लगता है कि जिन लोगों को मेरी विधायकों के साथ बुलाई गई बैठक के बारे में सबसे कम जानकारी है, वे ही सबसे ज़्यादा बातें कर रहे हैं. एक बात याद रखना- जो लोग जानते हैं, वे बोलते नहीं हैं और जो लोग बोलते हैं, वे विपक्ष में बैठे होते हैं.

उमर के बेहद खास और NC के वरिष्ठ नेता जड़ीबल से विधायक तनवीर सादिक ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' देख रहे हैं. NC के नेतृत्व वाली सरकार बेहद स्थिर है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक गहरी जड़ों वाली, कैडर-आधारित पार्टी है. जनता ने पूरे पांच साल के लिए हमें चुना है. मुझे पूरा भरोसा है कि यह सरकार अपना पूरा पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी और अगले चुनावों में भी विजयी होगी.