'JKLI के बिना अधूरा है हमारे देश का इतिहास...,' घाटी में नए शहीद स्मारक का उद्घाटन, सीएम ने याद किया सैनिकों का बलिदान

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने LI युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया. यह स्मारक शहीदों के बलिदान का प्रतीक है. सीएम ने कहा कि आजादी के बाद हमारे देश का इतिहास JKLI के बिना अधूरा है.
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Jammu-Kashmir: जम्मू- कश्मीर LI युद्ध स्मारक पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (JAK LI) के सैनिक 'राष्ट्र का गौरव' हैं और उन्होंने उनके बलिदान के अद्वितीय इतिहास की सराहना की. उन्होंने इस बात को दोहराया कि यह रेजिमेंट जम्मू और कश्मीर की एकता का प्रतिनिधित्व करती है, जो सभी पृष्ठभूमियों के सैनिकों को एक झंडे के नीचे सेवा करने के लिए एकजुट करती है. श्रीनगर के रंगरेथ में स्थित जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (JAK LI) रेजिमेंटल सेंटर में मौजूद JAK LI युद्ध स्मारक, एक पवित्र स्थल है जो रेजिमेंट के उन सैनिकों की याद दिलाता है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. यह शहीदों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के शहीदों को सम्मानित करने का एक मुख्य केंद्र है.
उमर अब्दुल्ला तीसरी पीढ़ी के ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने आज JKLI (जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री) बल के नवीनीकृत युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया. इस रेजिमेंट का गठन 'मलेशिया फोर्स' के रूप में तब किया गया था, जब 1948 में जम्मू और कश्मीर के युवाओं ने पाकिस्तान के कबायली घुसपैठियों के खिलाफ लड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे कदम बढ़ाया था. यह 1972 तक जम्मू और कश्मीर की एक समर्पित सेना के रूप में बनी रही, जिसके बाद इसे भारतीय सेना का हिस्सा बना दिया गया. 1953 में, उमर के दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो उस समय जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री थे उन्होंने हफ्ता चिनार में JKLI युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था. बाद में इस बल ने JKLI के रूप में अपना मुख्यालय रंगरेथ स्थानांतरित कर लिया, जहां 1998 में उमर के पिता डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने युद्ध स्मारक की एक प्रतिकृति (replica) का उद्घाटन किया था, और आज उमर ने अंतिम युद्ध स्मारक स्तंभ का उद्घाटन किया.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा,' आजादी के बाद हमारे देश का इतिहास JKLI के बिना अधूरा है, जो 1973 तक 'मिलिशिया' के नाम से जानी जाती थी. जम्मू-कश्मीर और JKLI ने एक साथ प्रगति की है. यह रेजिमेंट हमारी अपनी है, हमारी धरती से जुड़ी हुई है, और इसने राष्ट्र के लिए अपना रक्त बहाया है. उसी रक्त को सलाम करने के लिए यह स्मारक बनाया गया है.' यह स्मारक श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित JAKLI रेजिमेंटल सेंटर, रंगरेथ में स्थित है. यह JAK LI रेजिमेंट का स्मारक है, जिसे मूल रूप से 1948 में J&K मिलिशिया के रूप में बनाया गया था और 1976 में यह भारतीय सेना का हिस्सा बन गई. इसमें 4 ऐसे वीर नायकों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने 1971 के युद्ध और कारगिल संघर्ष सहित कई युद्धों में लड़ाई लड़ी; कैप्टन विक्रम बत्रा भी इसी रेजिमेंट का हिस्सा थे. सीनियर अब्दुल्ला, जो इस समारोह में उपस्थित थे उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनकी तीसरी पीढ़ी भी इन गौरवशाली सेनाओं का हिस्सा है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्रियजनों का बलिदान दिया है. फारूक ने पाकिस्तान को बिना नाम लिए यह भी सलाह दी कि उन्हें भारत विरोधी गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए और लोगों को शांति से रहने देना चाहिए.
पूर्व मुखमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा,' जब कबायली हमला हुआ था, तब मैं एक छोटा बच्चा था. उसके बाद मिलिशिया फोर्स बनाई गई. मुझे वह समय याद है. उसके बाद, जब मिलिशिया को भारतीय सेना में बदला गया, तो इस रेजिमेंट ने हर क्षेत्र में अपना गौरव दिखाया है. इसका पहला युद्ध स्मारक मेरे पिता ने उद्घाटित किया था, और जब दूसरा बना तो मैं आया था और अब, ईश्वर का शुक्र है कि इस स्मारक का उद्घाटन मेरा बेटा कर रहा है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह रेजिमेंट हमेशा सफल रहे. मैं वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करता हूं और कामना करता हूं कि हमारा पड़ोसी भी यह समझे कि लड़ाई-झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, इससे केवल विनाश होता है. उन्हें यह समझना चाहिए और यह सब बंद कर देना चाहिए.' आज JKLI को भारतीय सेना की सर्वश्रेष्ठ रेजिमेंटों में से एक माना जाता है, जिसमें सभी धर्मों के सैनिक शामिल हैं और जिसके नाम चार सम्मान दर्ज हैं, 3 सम्मान उन्हें 1971 के युद्ध से मिले और एक कारगिल युद्ध से.
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