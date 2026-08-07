/PAK ने फिर रची घिनौनी साजिश, आतंकियों को दिया गैर-कश्मीरी मजदूरों को टारगेट करने का फरमान

Jammu-Kashmir News: पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं और जम्मू-कश्मीर में मौजूद आतंकियों के बीच हुई बातचीत और संदेशों को इंटरसेप्ट करने के बाद एजेंसियों को मिली नई खुफिया जानकारी ने इलाके में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया है. खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान, जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में और आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा है. इसका मकसद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पुंछ डिवीजन में 10 अगस्त को होने वाले तीसरे चरण के मतदान से दुनिया का ध्यान हटाना है. जम्मू-कश्मीर में, सक्रिय आतंकियों को ऐसे 'सॉफ्ट टारगेट' चुनने का काम सौंपा गया है, जो निहत्थे हों और जिन पर हमला करने से ध्यान खींचा जा सके, जैसे कि प्रवासी मजदूर, अल्पसंख्यक और सुनसान जगहों पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी. देश के बाकी हिस्सों में, उन्हें सुरक्षा ठिकानों, कैंपों, भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों, ट्रांसपोर्ट हब और अहम सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने का काम सौंपा गया है.
इसे देखते हुए, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने, निगरानी तंत्र को मजबूत करने, वाहनों की सघन जांच करने और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं, खासकर जम्मू-कश्मीर में. दक्षिण कश्मीर में दोहरे हमलों के बाद इस नई एडवाइजरी को गंभीरता से लेते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों, खासकर कश्मीर में लगभग 400 ईंट-भट्टों पर काम करने वालों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है और घाटी में सुरक्षा इंतजाम भी बढ़ा दिए हैं.
सुरक्षा के ये कड़े इंतजाम उन खुफिया इनपुट के बाद किए गए हैं जिससे पता चलता है कि सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं ने सक्रिय आतंकियों को और अधिक 'सॉफ्ट-टारगेट' हमले करने का निर्देश दिया है, जिसमें खासकर प्रवासी मजदूरों और सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाया जाना है. एडवाइजरी के मुताबिक, सुनसान और बिखरी हुई जगहों खासकर ईंट-भट्टों के आसपास रहने वाले प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को तुरंत सुरक्षा ठिकानों के करीब आबादी वाले इलाकों में जाने का निर्देश दिया गया है. अधिकारियों ने बाहर से आने वाले सभी नए मजदूरों के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य कर दिया है, जहां अनुमति मिलने से पहले उनकी पहचान और रहने की जगह की कड़ी सुरक्षा जांच की जाएगी. ईंट भट्ठों पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. मालिकों से कहा गया है कि वे 24x7 CCTV निगरानी सिस्टम लगाएं जो मालिकों और संबंधित पुलिस स्टेशनों से जुड़ा हो, भट्ठों पर रात में हैलोजन लाइटें लगाएं, ताकि वहां अच्छी रोशनी रहे, और शाम 6 बजे के बाद मजदूरों की आवाजाही पर रोक लगाएं.
ईंट-भट्ठा चटेरगाम के मालिक सुहैल मीर ने कहा,' बाहर से आए मजदूरों की सुरक्षा के लिए हमने कई कदम उठाए हैं. सुरक्षा बल दिन में कम से कम दो से चार बार उनका हाल-चाल जानने आते हैं. हमने उनके क्वार्टर के आसपास तीन चौकीदार तैनात किए हैं, पूरे परिसर में CCTV कैमरे लगाए हैं और शाम 6 बजे गेट बंद कर देते हैं. उसके बाद, किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं होती. ये उपाय पूरे इलाके में लागू किए गए हैं.' पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के घरों और काम करने की जगहों का दौरा भी किया है और सभी बाहरी मजदूरों की जानकारी इकट्ठा की है और वे लगातार जांच कर रहे हैं. हमने इन मजदूरों को एडवांस में भुगतान कर दिया है और अगर वे चले जाने का फैसला करते हैं, तो यह एक बड़ी मुसीबत होगी.'
सुरक्षा बलों ने रात की गश्त, इलाके में दबदबा बनाने वाले ऑपरेशन और संवेदनशील जगहों, जिनमें ईंट-भट्ठे और प्रवासी मजदूरों की ज़्यादा आबादी वाले इलाके शामिल हैं पर निगरानी और बढ़ा दी है. स्थानीय पुलिस ने मजदूरों को सलाह दी है कि वे अंधेरा होने के बाद घर के अंदर ही रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या हरकत की सूचना तुरंत अपने इलाके में जारी किए गए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबरों पर दें. प्रवासी मजदूर दीपु, ने कहा,' पुलिस ने हमसे कहा है कि अगर हमें कोई संदिग्ध गतिविधि या अनजान व्यक्ति दिखे तो, हम उन्हें तुरंत बताएं. उन्होंने हमारे रहने की जगह की सुरक्षा के लिए चौकीदारों का इंतजाम किया है. शाम 6 बजे गेट बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं होती. चारों तरफ CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, और इनमें से अधिकतर उपाय हमारी सुरक्षा के लिए ही किए गए हैं.
दूसरे प्रवासी मजदूर सुनील कुमार ने कहा,' शुरुआत में हम थोड़े डरे हुए थे, लेकिन जब पुलिस और सुरक्षाकर्मी नियमित रूप से हमारे पास आने लगे, तो हमें सुरक्षित महसूस होने लगा. चारों ओर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं और पुलिस दिन में कई बार आती है. उन्होंने हमारी जानकारी भी नोट की है और वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम सुरक्षित रहें. अब हम यहां बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं.' "
सुरक्षा में यह बदलाव मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए किया गया है. पूरे कश्मीर में लगभग 400 ईंट-भट्ठे हैं, जिनमें से अधकितर मध्य कश्मीर के बडगाम और दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और शोपियां में हैं. इन सभी ईंट-भट्ठों की सूची बना ली गई है और वहां काम करने वाले हर मजदूर का संबंधित पुलिस स्टेशनों में रजिस्ट्रेशन किया गया है. उन्हें इमरजेंसी नंबर भी दिए गए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखने पर वे उनका इस्तेमाल कर सकें. जम्मू-कश्मीर पुलिस के अलावा, CAPF और सेना भी इन इलाकों में दिन-रात लगातार गश्त कर रही है. सिर्फ प्रवासी मजदूर ही नहीं, बल्कि पर्यटन स्थलों पर भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि इन दिनों कश्मीर आने वाले पर्यटकों पर नजर रखी जा सके. अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. सुरक्षा बलों ने सभी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों और सुरक्षा ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है, ताकि अगर आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करें, तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके.
इस बीच, सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के ख्रेवन चादर के रहने वाले 22 वर्षीय स्थानीय लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी मोहम्मद लतीफ भट की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है. वह पहले हुए दोहरे आतंकवादी हमलों के सिलसिले में वांछित है. उसकी गिरफ़्तारी में मदद करने वाली पक्की जानकारी देने वाले के लिए 15 लाख के इनाम की घोषणा की गई है और पूरे जम्मू-कश्मीर में उसकी तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए हैं. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. अधिकारियों ने फिर से कहा है कि सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों का मकसद और हमलों को रोकना और प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, आम नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करना है. सुरक्षा बल प्रमुख सरकारी इमारतों, सुरक्षा ठिकानों और सुरंगों वाले हाईवे की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे हैं. नियंत्रण रेखा से लेकर अंदरूनी इलाकों, कस्बों और शहरों तक लगातार औचक तलाशी अभियान, तलाशी और रात में गश्त बढ़ाई जा रही है.