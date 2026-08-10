/15 अगस्त से पहले जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट, आतंकी खतरों के बाद बढ़ी सुरक्षा; हाईवे से बाजारों तक हर जगह बढ़ी निगरानी

Jammu-Kashmir High Alert: जम्मू-कश्मीर को 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले संभावित आतंकी खतरों के बारे में नई खुफिया जानकारी मिलने के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है.
सुरक्षा बलों ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा के उपाय काफी बढ़ा दिए हैं. अब सभी जिलों में मोबाइल चेकपॉइंट, गाड़ियों और लोगों की तलाशी, ड्रोन से निगरानी, K9 डॉग स्क्वॉड और बेहतर CCTV मॉनिटरिंग जैसे उपाय लागू कर दिए गए हैं.
अधिकारियों के अनुसार, यह सतर्कता इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि ऐसी आशंका है कि आतंकवादी राष्ट्रीय समारोहों में बाधा डालने और अस्थिरता पैदा करने के लिए हमले की कोशिश कर सकते हैं. ये उपाय दक्षिण कश्मीर के जिलों में हालिया आतंकी हमलों और कश्मीरी पंडितों को मिली ऑनलाइन धमकियों के बाद पहले से ही कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हैं.
शहरी और ग्रामीण इलाकों, जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) समेत प्रमुख हाईवे, शहरों में आने-जाने के रास्तों और संवेदनशील जगहों पर मोबाइल चेकपॉइंट (नाके) बढ़ा दिए गए हैं. सुरक्षाकर्मी गाड़ियों और लोगों की बारीकी से जांच कर रहे हैं, पहचान की पुष्टि कर रहे हैं और सामान व गाड़ियों के हिस्सों की तलाशी ले रहे हैं. क्विक रिस्पॉन्स टीमें (QRTs), बम निरोधक दस्ते और एंटी-सबोटाज यूनिट्स को स्टैंडबाय पर रखा गया है. मुख्य रास्तों, सार्वजनिक जगहों और संवेदनशील इलाकों की रियल-टाइम निगरानी के लिए ड्रोन तैनात करके हवाई निगरानी को मजबूत किया गया है. विस्फोटक का पता लगाने और इलाके को सुरक्षित करने के लिए K9 डॉग स्क्वॉड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि महत्वपूर्ण जगहों, बाजारों, ट्रांसपोर्ट हब और सीमा से सटे इलाकों में CCTV कवरेज को बढ़ाया और सघन किया गया है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा रात में गश्त और इलाके में दबदबा बनाए रखने के अभियान भी तेज कर दिए गए हैं. सुरक्षा का यह बहु-स्तरीय घेरा कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र दोनों को कवर करता है, जिसमें दक्षिण कश्मीर, सीमावर्ती जिलों और नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ के संभावित रास्तों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
हाल की घटनाओं से जुड़े बचे हुए आतंकवादियों का पता लगाना, चल रही अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित रूप से संपन्न कराना और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोहों को सुरक्षित बनाना. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे जांच के दौरान पूरा सहयोग करें, सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या चीज की सूचना नजदीकी सुरक्षा चौकी को दें. उम्मीद है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम खत्म होने तक सुरक्षा व्यवस्था इसी ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी. कई एजेंसियों की मिली-जुली कोशिशें शांति बनाए रखने और आजादी का जश्न में खलल डालने की आतंकवादियों की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के पक्के इरादे को दिखाती हैं.