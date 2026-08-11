/आतंकी हमले की चेतावनी के बाद हाई अलर्ट पर कश्मीर, LoC से शहरों तक मजबूत हुई सिक्योरिटी; चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की नजर

Jammu kashmir on high alert security tightens: खुफिया एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिली है कि आतंकवादी स्वतंत्रता दिवस के आसपास या उससे पहले इस इलाके में कोई बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है. आतंकवादी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए LoC से लेकर कस्बों और शहरों तक सुरक्षा का घेरा मजबूत किया गया है. एजेंसियां उन खास चेतावनियों पर काम कर रही हैं, जिनके मुताबिक आतंकवादी आने वाले समारोहों में बाधा डालने के लिए हमला कर सकते हैं.
कश्मीर घाटी में अचानक तलाशी और जांच अभियान तेज कर दिए गए हैं. श्रीनगर के लाल चौक और उसके आस-पास के इलाकों के साथ-साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य स्थल बख्शी स्टेडियम पर खास ध्यान दिया जा रहा है. हर जिले के सभी संवेदनशील इलाकों में चौबीसों घंटे सुरक्षा बल तैनात हैं और समारोह स्थल के आस-पास सबसे ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.
सभी महत्वपूर्ण सरकारी और निजी इमारतों, सुरक्षा ठिकानों, सुरक्षा कैंपों, कश्मीरी पंडित ट्रांजिट कैंपों, राजनीतिक दलों के दफ्तरों और नेताओं के घरों के चारों ओर कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है. अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों की कई टीमें होटलों के कमरों की जांच कर रही हैं, होटल के रिकॉर्ड और मेहमानों की एंट्री देख रही हैं, बाजारों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों का निरीक्षण कर रही हैं और गाड़ियों व लोगों की जांच-पड़ताल कर रही हैं. ये अभियान जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में एक साथ चलाए जा रहे हैं. कश्मीर के IGP वीके बिरधी का कहना है कि जैसा कि सभी जानते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है और श्रीनगर शहर में इसका मुख्य कार्यक्रम होने वाला है.
बिरधी ने कहा,' परेड के लिए सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम और तैयारियां चल रही हैं. यह पक्का करने के लिए कि श्रीनगर में 15 अगस्त का मुख्य कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो, फुल ड्रेस रिहर्सल और प्रैक्टिस सेशन आयोजित किए जा रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा,' J&K पुलिस न सिर्फ श्रीनगर में, बल्कि घाटी के अलग-अलग जिलों में भी हमेशा मज़बूत और कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखती है. इसमें न सिर्फ खास जगहें शामिल होती हैं, बल्कि पूरा शहर और इलाका भी सुरक्षा घेरे में होता है.' स्वतंत्रता दिवस एक सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें पुलिस मदद करने और आयोजन करने की भूमिका निभाती है. अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में शामिल हों और कार्यक्रम को सफल बनाएं.' पुलिस के बड़े अधिकारी ने जनता से अपील की.
खुफिया जानकारी से पता चलता है कि लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े आतंकी संगठन स्वतंत्रता दिवस से पहले अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए टारगेट किलिंग कर सकते हैं, सुरक्षा बलों या सुरक्षा ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, या फिर जश्न वाली जगह के आस-पास धमाका करने की कोशिश कर सकते हैं. इन जानकारियों के बाद एजेंसियों ने किसी भी आतंकी हमले को रोकने के लिए कई स्तरों वाली कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है. यह चेतावनी जुलाई में हुई दो टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद आई है, जिनमें जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक जवान और दो बाहरी मजदूर मारे गए थे. इसके बाद कश्मीरी पंडितों को दी गई धमकी ने चिंता और बढ़ा दी है, जिससे सुरक्षा बलों ने पूरे कश्मीर में चौकसी बढ़ा दी है. मौजूदा हाई-अलर्ट की स्थिति सुरक्षा तंत्र की उस पक्की कोशिश को दिखाती है जिसका मकसद यह पक्का करना है कि राष्ट्रीय जश्न बिना किसी रुकावट के हों, भले ही घाटी पर संभावित आतंकी हमलों का खतरा मंडरा रहा हो.
बता दें कि स्तंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है. पुलिस ने राजधानी के मुख्य बाजारों, सार्वजनिक जगहों और मुख्य इलाकों पर आतंकवादियों के पोस्टर लगाए हैं. इनमें अल-कायदा, इंडियन मुजाहिदीन, और खालिस्तानी आतंकी संगठनों के आतंकवादी शामिल हैं.
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इन आतंकियों की सूचना देने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी और उसे इनाम दिया जाएगा. पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह से बचने के लिए भी कहा है.