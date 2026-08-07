/महबूबा आएंगी-जाएंगी, लेकिन उम्मीदें बनी रहेंगी... FIR के विरोध में इल्तिजा मुफ्ती के साथ सड़क पर उतरी PDP, पुलिस स्टेशन तक किया मार्च

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार ( 7 अगस्त 2026) को गरमा-गरम राजनीतिक टकराव देखने को मिला, जब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश हुईं. उन पर इस हफ्ते की शुरुआत में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक अधिकारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई थी.
उनके आने पर यह एक बड़े प्रदर्शन में बदल गया, जिसमें पार्टी नेताओं और समर्थकों ने 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के फैसले के खिलाफ मार्च किया. श्रीनगर पुलिस से समन मिलने के बाद, इल्तिजा मुफ्ती PDP विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह के साथ पार्टी मुख्यालय से कोठीबाग पुलिस स्टेशन तक पैदल गईं. उनके साथ आए प्रदर्शनकारियों ने प्लेकार्ड उठाए, उनके समर्थन में नारे लगाए और बार-बार जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने की मांग की.
पुलिस ने जुलूस को रैली में बदलने से रोकने की कोशिश की. PDP कार्यकर्ता इसके बावजूद आगे बढ़ते रहे, जिससे रास्ते में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई. अधिकारियों ने भीड़ को पीछे धकेलने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिसमें थोड़ी देर के लिए लाठीचार्ज भी शामिल था. पुलिसकर्मियों और पार्टी समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई हुई. इस हंगामे के बीच, इल्तिजा मुफ़्ती जांच में शामिल होने के लिए दो PDP विधायकों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर चली गईं, जबकि अधिकारियों ने बाहर जमा भीड़ को तितर-बितर कर दिया. यह समन एक दिन पहले दर्ज की गई FIR के बाद आया. पुलिस का आरोप है कि 4 अगस्त को श्रीनगर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, इल्तिजा मुफ्ती ने एक अधिकारी के साथ मारपीट की और उसकी बांह पर काटा. PDP ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और जोर देकर कहा है कि उनके साथ खुद बदसलूकी की गई थी और यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है.
इससे पहले शुक्रवार को, PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी के पुलिस स्टेशन जाने से पहले पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने प्रशासन पर विपक्ष की आवाज दबाने के लिए FIR का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा,' यह महबूबा मुफ्ती या इल्तिजा मुफ्ती जैसे व्यक्तियों के बारे में नहीं है. यह उस हर आवाज को दबाने के बारे में है जो जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए बोलती है और अनुच्छेद 370 और 35A को असंवैधानिक रूप से हटाने पर सवाल उठाती है.'
महबूबा ने कहा कि व्यक्तिगत नेता आ-जा सकते हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होंगी. उन्होंने कहा,' महबूबा मुफ्ती आएंगी और चली जाएंगी. इल्तिजा मुफ़्ती आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन लोगों की उम्मीदें और भावनाएं बनी रहेंगी. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उन उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करने और जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए अपना शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगी.'