महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट भारत में बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक

Iltija Mufti Account Ban: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) नेता इल्तिजा मुफ्ती का पर्सनल 'X' अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर उनके कंटेंट की जांच की जा रही है, क्योंकि साइबर पुलिस ने अलगाववाद को भड़काने वाले पुराने वीडियो को ग्लोरिफाई करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

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