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महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट भारत में बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक

Iltija Mufti X Account Withheld In India: जम्मू-कश्मीर की नेता इल्तिजा मुफ्ती के 'X' अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर उनकी ओर से शेयर किए गए कंटेंट की जांच की जा रही है.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 11, 2026, 03:45 PM IST
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महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट भारत में बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक

Iltija Mufti Account Ban:  जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) नेता इल्तिजा मुफ्ती का पर्सनल 'X' अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर उनके कंटेंट की जांच की जा रही है, क्योंकि साइबर पुलिस ने अलगाववाद को भड़काने वाले पुराने वीडियो को ग्लोरिफाई करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की है.   

 

 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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