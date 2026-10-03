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नार्को-टेरर पर J&K पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन: 138 करोड़ की 288 संपत्तियां जब्त, सितंबर में 5 आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार घाटी में आतंकवाद और ड्रग्स के खतरनाक नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया गया है. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पुलिस, सेना और CRPF ने मिलकर कई बड़े जॉइंट ऑपरेशन चलाए, जिनमें सुरक्षाबलों को जबरदस्त कामयाबी मिली है.

Written BySyed Khalid HussainEdited ByBhoopendra Rai
Published: Oct 03, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 07:29 PM IST
नार्को-टेरर पर J&K पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन: 138 करोड़ की 288 संपत्तियां जब्त, सितंबर में 5 आतंकी ढेर

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

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