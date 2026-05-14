घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार; अंडरग्राउंड छिपाया था नशे का सामान

Jammu-Kashmir News: कुलगाम पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, जिले में लगातार चलाए जा रहे नशा-विरोधी अभियानों के दौरान एक अंतर-राज्यीय नशीले पदार्थों के नेटवर्क का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया और एक कुख्यात महिला ड्रग तस्कर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया. यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब पुलिस स्टेशन काजीगुंड की एक नाका पार्टी ने, जिसे कुंड मोड़ के पास चुर्रत में तैनात किया गया था, एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा. उसकी पहचान शकुर खान, निवासी मदेनपोरा, दिल्ली (वर्तमान निवासी खानबल बटपोरा) के रूप में हुई. उसकी तलाशी के दौरान, उसके कब्जे से लगभग 6.9 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ, जिसके आधार पर FIR संख्या 116/2026, NDPS एक्ट की धारा 8/21 के तहत दर्ज की गई.

पुलिस ने पकड़ा नशे वाला सामान

लगातार चली जांच के दौरान, पुलिस ने इस मामले के तार एक कुख्यात महिला ड्रग तस्कर, रेखा (पत्नी मोहम्मद सुलेमान, निवासी बवाना, दिल्ली, जो वर्तमान में संगम में रह रही है) से जोड़े. विश्वसनीय सुरागों पर कार्रवाई करते हुए और कानूनी तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद, SHO पुलिस काजीगुंड के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने उसके किराए के मकान पर छापा मारा. तलाशी के दौरान, पुलिस ने बिस्तर के नीचे बने एक विशेष रूप से छिपाए गए भूमिगत ठिकाने से लगभग 8.4 ग्राम हेरोइन, सिरिंज, एल्यूमीनियम फॉयल पेपर और चोरी का सामान बरामद किया. इस ठिकाने को इस तरह से बनाया गया था कि किसी को इसका पता न चल सके.

पुलिस ने मारा छापा

शुरुआती पूछताछ के दौरान, आरोपी महिला ने इस पूरे क्षेत्र में 200 से अधिक ग्राहकों और ड्रग तस्करों को नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने की बात कबूल की. ​​उसने आगे बताया कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से कमाए गए लगभग 25 लाख रुपये पिछले साल उसकी झुग्गी में लगी आग की घटना में कथित तौर पर जलकर नष्ट हो गए थे. आरोपी महिला ने यह भी खुलासा किया कि उसके परिवार के सदस्य भी कथित तौर पर कश्मीर में ड्रग तस्करी की गतिविधियों में शामिल हैं. इन खुलासों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने मीर बाजार में एक और छापा मारा और उसके बेटों में से एक, सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया.

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नशे के खिलाफ सख्ती

पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इससे जुड़े सभी आगे और पीछे के संपर्कों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है. अधिकारियों ने दोहराया कि कुलगाम पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और चेतावनी दी कि नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने जनता से यह भी अपील की कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और नशीले पदार्थों की बिक्री या नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करें, ताकि समाज को विशेष रूप से युवाओं को इस बढ़ती हुई बुराई से बचाया जा सके.