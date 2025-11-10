वो पोस्टर, जिसने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का कर दिया पर्दाफाश, साजिश की Inside Story

कश्मीर में 19 अक्टूबर का दिन किसी आम दिन जैसा ही था. लोग अपने काम पर जा रहे थे. दुकानों-बाजारों में खूब चहलकदमी थी. लेकिन तभी श्रीनगर के बनपोरा नौगाम में कई जगहों पर जैश-ए-मोहम्मद के कई पोस्टर चिपके हुए पाए गए. इनमें सुरक्षाबलों को धमकी और डर दिखाया गया था. फिर क्या था पुलिस का माथा ठनका. विस्फोटक पदार्थ और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पुलिस ने किया आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

इसके बाद जो सामने आया, उसने हर किसी के होश उड़ा दिए. कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार गजवत-उल-हिंद (AGUH) से जुड़े वाइट कॉलर के अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया. इस अभियान के तहत न सिर्फ जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में तलाशी के बाद अहम आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है बल्कि हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है.

जांच से एक वाइट कॉलर टेरर सिस्टम का पता चला, जिसमें कट्टरपंथी पेशेवर और छात्र विदेशी संचालकों के संपर्क में हैं, जो पाकिस्तान और अन्य देशों से चलते हैं. यह समूह विचारधारा, कॉर्डिनेशन, पैसों की आवाजाही और रसद के लिए एन्क्रिप्टेड चैनलों का इस्तेमाल कर रहा है.

एजुकेशन और पेशेवर नेटवर्क से जुटाया पैसा

सामाजिक और धार्मिक कामों की आड़ में, पेशेवर और एजुकेशन नेटवर्क के जरिए पैसा जुटाया गया. ये आरोपी लोगों को कट्टरपंथी बनाने, आतंकवादी समूहों में भर्ती करने, पैसा-रसद का इंतजाम करने, हथियार/गोला-बारूद और आईईडी तैयार करने की सामग्री खरीदने में शामिल पाए गए. अब किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके क्या मकसद थे, ये आपको बताएंगे. लेकिन पहले उनके नाम जान लेते हैं.

आरिफ निसार डार उर्फ ​​साहिल निवासी नौगाम, श्रीनगर

यासिर-उल-अशरफ निवासी नौगाम, श्रीनगर

मकसूद अहमद डार उर्फ ​​शाहिद निवासी नौगाम, श्रीनगर

मोलवी इरफान अहमद (मस्जिद के इमाम) निवासी शोपियां

जमीर अहमद अहंगर उर्फ ​​मुतलाशा निवासी वाकुरा गांदरबल

डॉ. मुज़म्मिल अहमद गनई उर्फ ​​मुसैब निवासी कोइल, पुलवामा

डॉ. अदील निवासी वानपोरा, कुलगाम

इनके अलावा, कुछ और लोगों की भूमिका सामने आई है, जिनकी तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की प्रक्रिया जारी है. जांच के दौरान, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग, गंदेरबल और शोपियां में कई जगहों पर तलाशी ली. इसी तरह, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर सहारनपुर में भी तलाशी ली.

भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद

अब तक की जांच में आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अलावा एक चीनी स्टार पिस्तौल (गोला-बारूद समेत), एक बेरेटा पिस्तौल (गोला-बारूद सहित), एक एके 56 राइफल (गोला-बारूद समेत), एक एके क्रिंकोव राइफल (गोला-बारूद समेत), 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री (विस्फोटक, रसायन, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरी, तार, रिमोट कंट्रोल, टाइमर और धातु की चादरें मिली हैं.

डॉक्टर सीमा पार की कट्टरपंथी विचारधारा के वजह से आतंकवाद की राह ले रहे हैं. उन्हें उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल और उनकी स्किल और संसाधनों तक पहुंच की संभावना की जांच के बाद चुना गया था, जिसका आतंकवादी समूह शोषण कर सकते थे. यह संबंध डॉक्टरी पेशे से नहीं, बल्कि इसके भीतर के व्यक्तियों के चरमपंथी विचारधाराओं और भर्ती के प्रति संवेदनशील होने के कारण है. इस काम में शामिल डॉक्टर एक कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित हुए थे.

डॉक्टरों का फायदा उठाने की कोशिश

आतंकवादी संगठन सक्रिय रूप से पेशेवरों, जिनमें डॉक्टर भी शामिल हैं, की भर्ती करते हैं और पढ़े-लिखे लोगों को आतंकवादी समूहों में शामिल करने के लिए उन्हें लुभाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया हैं. ऐसा कहा जाता है कि उनके कट्टरपंथ का एक अन्य कारण मध्य पूर्व में पश्चिमी विदेश नीतियों का कथित प्रभाव था.

डॉक्टरों को कई व्यावहारिक कारणों से भर्ती और आतंकवाद में शामिल होने के लिए निशाना बनाया गया. कैमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनाटॉमी और सर्जरी जैसे क्षेत्रों में उनकी नॉलेज का इस्तेमाल गलत मकसद के लिए किया जाता है जैसे कि रिसिन या दूसरा कैमिकल एजेंट तैयार करना, आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बनाना, या आतंकवादी अभियानों को डॉक्टरी मदद देना.

आतंकी साजिश के लिए बड़ा गेम प्लान

डॉक्टरों के पास चिकित्सा आपूर्ति, नियंत्रित पदार्थों, रसायनों और सुरक्षित सुविधाओं तक पहुंच की संभावना होती है, जो किसी भी आतंकवादी साजिश के लिए अहम संसाधन हो सकते हैं. उनकी पेशेवर स्थिति और शिक्षा उन्हें वैधता का आभास दे सकती है, उन्हें संदेह से बचा सकती है और कम पढ़े-लिखे लोगों की तुलना में आसान आवाजाही में मदद कर सकती है.

पहले भी डॉक्टर 2007 के लंदन और ग्लासगो कार बम विस्फोटों जैसी बड़ी साजिशों में शामिल रहे हैं, जहां कई संदिग्ध मेडिकल पेशेवर थे. कई बड़े डॉक्टरों ने अल-कायदा के अयमान अल-ज़वाहिरी सहित प्रमुख आतंकवादी समूहों की अगुआई भी की है.

पकड़े गए आरोपी रिश्तेदार नहीं

आईएसआईएस जैसे आतंकवादी समूह अपने अत्याधुनिक सुविधाओं का बखान करने और ज्यादा विदेशी स्वास्थ्य कर्मियों को अपने मकसद की तरफ आकर्षित करने के लिए अपने प्रचार में पश्चिम से एजुकेशन पाने वाले डॉक्टरों की भागीदारी का इस्तेमाल करते हैं. डॉ. अदील अहमद राथर और डॉ. मुजम्मिल शकील दोनों एक ही अस्पताल, जीएमसी अनंतनाग में काम थे. इससे पहले कि वे सहारनपुर और फरीदाबाद गए, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो अब तक की पहचान की गई प्राथमिक सामान्य कड़ी है. वे रिश्तेदार नहीं लगते, और अब तक किसी भी रिपोर्ट में यह संकेत नहीं मिला है कि वे एक ही स्कूल या कॉलेज में पढ़े हैं. लेकिन उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार, दोनों का झुकाव कट्टरपंथी सोच की ओर था.

ये गिरफ्तारियां एक पुलिस अभियान का हिस्सा थीं, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) से जुड़े एक बड़े अंतर-राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ. उनके पास विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा (2900 किलोग्राम विस्फोटक), दो एके-सीरीज राइफलें मिली हैं.

पुलिस को संदेह है कि डॉक्टर कट्टरपंथी हो गए थे और आतंकी अभियानों में मदद के लिए अपने पेशेवर कवर का इस्तेमाल कर रहे थे. डॉ. अदील को एक प्रमुख आतंकवादी बताया गया है और डॉ. मुजम्मिल के शामिल होने की जांच की जा रही है. यह शक है कि उनके हैंडलर ने पाकिस्तान से ड्रोन का इस्तेमाल करके सीमा पार भारत में हथियार और कुछ गोला-बारूद पहुंचाया, खासकर आरएसपुरा, कठुआ और राजस्थान के हनुमानगढ़ के बॉर्डर से.

1300 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी

8 से 10 नवंबर तक, पिछले तीन दिनों में जेकेपी ने अन्य एजेंसियों की मदद से बड़े आतंकवाद-रोधी कार्रवाई के तहत 13 विशिष्ट जिलों और इलाकों में 1300 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की. इस अभियान में पाकिस्तान/पीओके से संचालित होने वाले एनओके के ठिकानों, ओजीडब्ल्यू के ठिकानों, संदिग्ध ठिकानों और जेलों की कई बार तलाशी ली गई. ये ठिकाने श्रीनगर, अनंतनाग, गंदेरबल, शोपियां, कुलगाम, बारामुला और हंदवाड़ा में थे.

जेकेपी के अलावा, सीआईके और काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने भी ऑनलाइन कट्टरपंथ और संचार नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए 8 और 9 नवंबर को अलग-अलग छापेमारी की. इन छापों के दौरान एक महिला सहित 9 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया.

आतंकवादी गुटों के सिम कार्ड के दुरुपयोग के संबंध में कार्रवाई की गई, लेकिन अब तक इन विशेष तलाशियों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. इस मामले में पूरे कश्मीर में सिम-कार्ड विक्रेताओं पर छापे मारे गए और उनसे पूछताछ की गई. इस संबंध में कुलगाम, कुंजर (बारामुला), सोपोर, अवंतीपोरा और शोपियां में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई.

आतंकी हैंडलर के नेटवर्क को लेकर तलाशी

दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को ब्रिटेन स्थित आतंकी हैंडलर मुजम्मिल अयूब जिसकी पैतृक मूल शोपियां जिले में है, के आतंकी नेटवर्क के मामले में जिले में कई जगहों पर तलाशी ली. इसका मकसद जिले में एक्टिव आतंकी सिस्टम की पहचान करना, उसे नष्ट करना और विदेशों से आतंकवादी गुर्गों को दिए जा रहे किसी भी तरह के समर्थन पर अंकुश लगाना था.

इस बीच, आतंकवाद संबंधी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए शोपियां पुलिस ने यूएपीए मामलों में जमानत रद्द करने के लिए 13 आवेदन दायर किए. यह कार्रवाई तब की गई जब यह पाया गया कि अदालतों से जमानत पाने वाले कई आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे और सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में फिर से शामिल हो रहे थे.