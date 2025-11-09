Advertisement
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, पुलिस और सुरक्षाबलों ने चलाया विशेष तलाशी अभियान

Jammu-Kashmir Terrorism: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर आतंकवादी नेटवर्क को ग्राउंड लेवल से उखाड़ फेंकने के प्रयास में कुलगाम और रामबन जिले में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया.   

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 09, 2025, 02:10 PM IST
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, पुलिस और सुरक्षाबलों ने चलाया विशेष तलाशी अभियान

Jammu-Kashmir Defecne Forces: जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क को ग्राउंड लेवल से उखाड़ फेंकने के लगातार प्रयासों को जारी रखते हुए सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है. रविवार 9 नवंबर 2025 को आतंकवाद और उसके समर्थक नेटवर्क के प्रति जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कुलगाम और रामबन जिले में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया. 

सुरक्षाबल ने चलाया अभियान  

बता दें कि रामबन जिले में पुलिस, सेना, CRPF और SOG यूनिट की संयुक्त टीमों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेटों के साथ मिलकर जिलेभर के अलग-अलग संवेदनशील इलाकों में अभियान चलाया. ये अभियान आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा पहुंचाए बिना, संगठित तरीके से चलाए गए. इसका मकसद पाकिस्तान से एक्टिव जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों (JKNOP) के रिश्तेदारों की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाना और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी करना था. 

घरों की ली तलाशी 

अभियानों के दौरान सुरक्षाबलों ने रामबन के अलग-अलग इलाकों में सक्रिय आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) के रिश्तेदारों और ज्ञात सहयोगियों के घरों की तलाशी ली. पुलिस की टीमों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई परिसरों का गहन निरीक्षण किया कि राष्ट्र-विरोधी या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा है. पुलिस ने आम जनता से एजेंसियों के साथ सहयोग करने और अपने क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों या व्यक्तियों के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की अपील की. इसके साथ ही आश्वासन दिया कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. 

संदिग्धों को हिरासत में लिया

इसी तरह कुलगाम में सुरक्षाबलों ने जिले के कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की. इस अभियान में OGW, UAPA और PSA के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों, समर्थकों और मारे गए और एक्टिव आतंकवादियों के रिश्तेदारों के घर और अन्य ठिकानों की तलाशी ली गई. अभियान के दौरान कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. वहीं, सोशल मीडिया दुरुपयोग मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पांच जिलों में छापेमारी की. पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम जिलों में यह छापेमारी की गई. अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग से सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की संभावना थी. (इनपुट- IANS) 

