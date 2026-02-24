जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'; बर्फीली पहाड़ियों में जिंदा नहीं बच पाएगा एक भी जिहादी

Kashmir Snow Leopards Special Operation Group: कश्मीर में आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने स्नो लेपर्ड्स स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की एक टीम बनाई है, जो ऊंचे और घने जंगलों में छिपे आतंकियों को खोज निकालने में माहिर होंगे.
Trending Photos
Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए पुलिस की ओर से स्नो लेपर्ड्स स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के एलीट कर्मियों की एक खास टीम बनाई गई है. इस टीम को खास तौर पर शहरी इलाकों से ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद में एक रणनीतिक बदलाव का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है. बता दें कि यह यूनिट पारंपरिक जमीनी ऑपरेशन से बचने के लिए जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों के घने, बर्फ से ढके जंगलों और ऊपरी इलाकों में घुसपैठ करने और छिपने वाले आतंकवादियों के जवाब में बनाई गई थी.
जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष 'स्नो लेपर्ड्स' यूनिट को आंतरिक पुलिस नेतृत्व और बाहरी एलीट सैन्य संस्थानों दोनों को शामिल करते हुए एक बहु-स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है. कुछ यूनिट्स को घाटी के घने जंगलों के लिए नक्सल विरोधी रणनीति अपनाने के लिए जंगल युद्ध के एक्सपर्ट तेलंगाना के ग्रेहाउंड्स ने भी ट्रेनिंग दी है. यह ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, जिसमें हवा, मिट्टी और पानी के युद्ध में स्पेशलाइजेशन शामिल है. स्नो लेपर्ड स्क्वॉड को बहुत खराब मौसम और मुश्किल इलाकों में काम करने की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें सब-जीरो से नीचे का तापमान ( जो माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है) और कम ऑक्सीजन वाले ऊंचाई वाले इलाके समेत हिमस्खलन वाले इलाके शामिल हैं. आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के अलावा कमांडो को आपदा से निपटने की खास ट्रेनिंग मिली है, जिसमें हिमस्खलन, भूस्खलन और पहाड़ी इलाकों में आम तौर पर होने वाली दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से निपटना शामिल है.
ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी कांट-छांट, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम; अब कितने दे पाएंगे वोट?
यह ट्रेनिंग एक सेशन नहीं बल्कि खास मॉड्यूल की एक सीरीज है. हाल ही में 1,000 से अधिक अधिकारियों ने छह महीने का प्रशिक्षण लिया, उनमें से 55 हिम तेंदुए दुश्मनों का शिकार करने के लिए निकले हैं और उन्हें गुलमर्ग नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और गुलमर्ग के घने जंगल में बर्फ से ढके पहाड़ों को साफ करने का काम दिया गया है. वे शून्य से नीचे के तापमान में गहन शीतकालीन गश्त करते हैं. उनकी प्राथमिक भूमिका अत्यधिक प्रशिक्षित विदेशी पाकिस्तानी आतंकवादियों को ट्रैक करना और बेअसर करना है, जो गुरिल्ला शैली के हमलों के लिए ऊबड़-खाबड़ और बर्फ से ढके पहाड़ के इलाके का उपयोग करते हैं, जैसा कि 2024 में पहलगाम में देखा गया था.
ये भी पढ़ें- 'ड्राइवर को मिलेगा 80 प्रतिशत मुनाफा...,' भारत टैक्सी के 'सारथियों' से अमित शाह की खास बातचीत, 500 रुपये के शेयर लेकर बन सकते हैं मालिक
सुरक्षा आंकड़ों के मुताबिक अनुमानित 100-150 आतंकवादी जम्मू और कश्मीर के जंगली इलाकों में छिपे हुए हैं. स्नो लेपर्ड स्क्वॉड के शामिल होने से, अधिकारियों का मानना है कि वे मुश्किल इलाकों में बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे और दूर-दराज के इलाकों में आतंकवादी ढांचे को खत्म कर सकेंगे. अधिकारियों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में हमेशा शांति और सुरक्षा बनाए रखना ही आखिरी मकसद है. दूसरा बैच भद्रवाह और पुंछ के ऊंचे इलाकों पर जाएगा. लड़ाई के अलावा वे अक्सर ऊंचे इलाकों में बचाव, आम लोगों को निकालने और दूर-दराज के बर्फ से ढके गांवों में मेडिकल केयर देने में शामिल होते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.