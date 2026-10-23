घाटी से आतंकवाद के खात्मे की पूरी तैयारी: जम्मू-कश्मीर में महा-ऑपरेशन शुरू, DGP बोले 'पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे'

जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ों को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए सुरक्षाबलों ने निर्णायक जंग छेड़ दी है. नियंत्रण रेखा के जंगलों से लेकर श्रीनगर के बाजारों तक, सुरक्षा तंत्र ने आतंकियों और उनके पूरे सपोर्ट सिस्टम पर चौतरफा घेराबंदी कर दी है. डीजीपी नलिन प्रभात के कड़े अल्टीमेटम के बाद शुरू हुए इस ऑपरेशन का सीधा मकसद घाटी में सक्रिय आतंकियों, मददगारों (OGWs) और टेरर फंडिंग के पूरे नेटवर्क को जमींदोज करना है.
यह बड़ा एक्शन पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर डीजीपी नलिन प्रभात के कड़े रुख के बाद देखने को मिला है. आतंकवाद और अलगाववाद के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की दो-टूक बात कहते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक इस साठगांठ में शामिल एक-एक शख्स पकड़ा नहीं जाता और उसे कानून के मुताबिक सजा नहीं मिल जाती, तब तक पुलिस और प्रशासन चैन की सांस नहीं लेने वाले हैं.
DGP नलिन प्रभात ने कहा, 'हमारा लक्ष्य एकदम साफ है, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और चरमपंथ से जुड़े हर व्यक्ति की पहचान करना और उसे पूरी तरह से जड़ से खत्म करना. आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि जब तक हम इस धरती को अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से मुक्त नहीं कर देते, तब तक हम रुकेंगे नहीं. मैं जम्मू-कश्मीर के उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, अब आपके दिन गिने-चुने हैं. अगर आप पाताल में भी छिपने की कोशिश करेंगे, तो भी हम आपको ढूंढ निकालेंगे और कानून के तहत कड़ी सजा दिलाएंगे.'
घाटी में सुरक्षाबलों का यह ताबड़तोड़ एक्शन असल में उस सिलसिले का हिस्सा है, जिसके तहत हाल के दिनों में नियंत्रण रेखा (LoC) और बीहड़ पहाड़ी इलाकों में आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा गया है. सुरक्षाबलों ने पीर पंजाल और उत्तरी कश्मीर के इलाकों में पाकिस्तान के लॉन्चपैड से सीमा पार करने की कई कोशिशों को पहले ही नाकाम कर दिया है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) और सेना ने सटीक खुफिया जानकारी के दम पर जंगलों में बने आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया है. इन छापों के दौरान भारी तादाद में हथियार, गोलियां और बारूद जब्त किया गया है. आतंकी इस साजो-सामान का इस्तेमाल सरकारी इमारतों को उड़ाने और इलाके का माहौल खराब करने के लिए करने वाले थे.
जमीन पर आतंकियों से निपटने के साथ-साथ पुलिस प्रशासन ने उनकी कमाई के जरियों पर भी सीधा वार शुरू कर दिया है. गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) के तहत टेरर फंडिंग और ड्रग्स तस्करी से जुड़ी संपत्तियों, गाड़ियों और दुकानों-कारोबारों को सील करने का काम तेज कर दिया गया है. इसका सीधा असर उन देश-विरोधी ताकतों पर पड़ रहा है, जिनकी आर्थिक रीढ़ इस कार्रवाई से टूट रही है.
घाटी के अंदरूनी इलाकों में तैनात स्पेशल कमांडो यूनिट्स, पल-पल की जानकारी देने वाले खुफिया तंत्र और पुलिस लीडरशिप की 'जीरो-टॉलरेंस' नीति के दम पर सुरक्षाबलों ने साफ संदेश दे दिया है. घाटी के हर कोने में यह बात साफ कर दी गई है कि सुरक्षा का शिकंजा अब कस चुका है और आतंकियों के लिए छिपने का कोई ठिकाना नहीं बचा है. वे भाग तो सकते हैं, लेकिन सुरक्षाबलों की नजरों से बच नहीं सकते.