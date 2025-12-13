Jammu Kashmir news: श्रीनगर के बाहरी इलाकों सौरा, अहमद नगर, नौगाम और साउथ कश्मीर के अन्य इलाकों में चले ऑपरेशंस में संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था. स्थानीय पुलिस यूनिट्स ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर, संभावित आतंकी सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करने के लिए रात के अंधेरे में खुफिया जानकारी के आधार पर ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं.
Jammu Kashmir Police: आतंकी हमले की इनपुट के बीच सेंट्रल और साउथ कश्मीर में रात भर चले फोर्स के ऑपरेशन में 150 आतंकवादी ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है. रात भर चले एक बड़े ऑपरेशन में, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर जिलों में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LET) जैसे बैन आतंकी संगठनों से जुड़े 150 से ज़्यादा संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को हिरासत में लिया है.
श्रीनगर के बाहरी इलाकों सौरा, अहमद नगर, नौगाम इलाके और साउथ कश्मीर के कई इलाकों में चले इन ऑपरेशनों में संदिग्धों को पूछताछ के लिए संबंधित पुलिस स्टेशनों में बुलाया गया था. स्थानीय पुलिस यूनिट्स ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर, संभावित आतंकी सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करने के लिए रात के अंधेरे में खुफिया जानकारी के आधार पर ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन पर एक्टिव आतंकी मॉड्यूल को लॉजिस्टिकल मदद, सुविधा और अन्य सपोर्ट देने का शक है. एक टॉप पुलिस अधिकारी ने ज़ी न्यूज़ को बताया, ये कार्रवाई आतंकी हमले के किसी भी उभरते खतरे को खत्म करने के लिए विश्वसनीय इनपुट पर आधारित है.
अभी तक, हिरासत में लिए गए OGWs से श्रीनगर और साउथ कश्मीर के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में गहन पूछताछ की जा रही है. कोई औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और नतीजे आतंकी संबंधों के वेरिफिकेशन पर निर्भर करेंगे.
यह बड़े पैमाने पर कार्रवाई घाटी में बढ़ी हुई चौकसी के बीच हुई है, हाल ही में घुसपैठ की संभावित कोशिशों और स्थानीय कट्टरपंथ के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी. सुरक्षा बल इस बात पर ज़ोर देते हैं कि शांति बनाए रखने और आतंकवाद को दोबारा उभरने से रोकने के लिए ऐसे एक्टिव कदम ज़रूरी हैं.
हिरासत में लेने की यह मौजूदा लहर हाल की आतंकी घटनाओं के बाद आतंकी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए तेज़ किए गए प्रयासों का हिस्सा है, जिसका फोकस भविष्य के हमलों को रोकना है. OGWs को आतंकवाद को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जो बिना हथियारों के आतंकवादी के रूप में काम करते हैं जो भर्ती में मदद करते हैं, आश्रय देते हैं, और हथियार और नकदी पहुंचाते हैं.
पुलिस अधिकारी क्षेत्र में किसी भी तरह से शांति भंग करने की कोशिश कर रहे तत्वों को अपने खुफिया जानकारी के आधार पर टारगेट कर रही है.
